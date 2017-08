Nouvelle aire de jeux à Ville de Mont-Royal

Les amateurs de basketball et de pickleball peuvent compter depuis la semaine dernière sur un nouveau terrain pour pratiquer leur sport.

Située entre l’aréna et le club de curling près du chemin Dunkirk, l’aire de jeu comporte six paniers de différentes hauteurs, une clôture et du marquage. Afin de permettre un partage des aménagements entre les utilisateurs des deux sports, des plages horaires ont été définies. Les intéressés doivent s’adresser au comptoir d’inscriptions du centre des loisirs pour connaître les détails et réserver.

La Ville proposera aussi bientôt un cours d’initiation au pickleball pour les nouveaux adeptes. Renseignements: 514 734-2928.

L’inauguration officielle du nouveau terrain a eu lieu en présence des conseillers municipaux, du maire et du directeur du service des loisirs.