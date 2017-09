Table de pique-nique géante comme legs

Outremont recevra une immense table à pique-nique pouvant accueillir 22 personnes. Ce legs du 375e de Montréal, offert par la chaîne de supermarché Loblaws, sera installé d’ici environ trois semaines dans le jardin communautaire de l’ancienne gare de triage.

Le mobilier urbain d’environ six mètres comprend deux espaces pour les personnes à mobilité réduite et une section pour poser un barbecue portable. Se voulant multigénérationnelle, la table compte des bancs plus bas, pensés pour les enfants.

Elle est construite avec du cèdre de l’ouest, un matériau reconnu pour sa résistance aux intempéries, aux insectes et aux moisissures.

Concours

Les tables à pique-niques sont l’œuvre de deux finissantes du baccalauréat en design de l’Université de Montréal, Émilie Proulx et Isabelle Vo. Leur projet a été sélectionné à la suite d’un concours académique lancé par Loblaws en collaboration avec la Faculté de l’aménagement de l’UdeM.

L’entreprise alimentaire a investi un montant de 200 000$ pour la construction des tables à pique-nique. Leur entretien sera sous la responsabilité des arrondissements et de la ville-centre.

Au total, vingt-quatre tables à pique-nique orneront les 19 arrondissements de la métropole, ainsi que les parcs nature de la Visitation et du Cap-Saint-Jacques.