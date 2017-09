Événement bénéfice pour une compétition internationale

Les athlètes élites du club de karaté du centre des loisirs de Ville de Mont-Royal organisent une collecte de fonds pour participer au championnat interrnational «Dream Festival 2018» au Japon.

L’instructeur du programme monterois, Camille Ohan, a été invité par le président de la Word Karate Organization, M. Kenji Midori, à former une équipe pour prendre part à cette compétition qui aura lieu l’été prochain à Tokyo. Ce championnat attire plus de 2000 participants provenant de 80 pays.

Afin de couvrir les dépenses, les Warriors de VMR invitent la population à un barbecue et à un après-midi de démonstrations dès 13h45 au centre des loisirs. Les billets seront vendus à l’entrée au coût de 30$ pour les adultes et de 25$ pour les enfants de 8 ans et moins. Une partie des fonds recueillis sera versée à l‘Hôpital de Montréal pour enfants.

Au total, près d’une vingtaine d’athlètes âgés entre 9 à 19 ans formeront la future équipe de M. Ohan. Ils seront sélectionnés en mars 2018 lors d’une compétition devant jury à Montréal.

Informatiions: www.fkco.net