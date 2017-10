Philippe Royal: élu sans opposition à Ville de Mont-Royal

Le maire sortant Philippe Roy reprend la tête de Ville de Mont-Royal pour les quatre prochaines années. Sans adversaire, il a été réélu par acclamation pour un troisième mandat, vendredi.

M. Roy devra toutefois mener une campagne électorale pour la réélection de son équipe de conseillers municipaux. Une course à deux se dessine dans chacun des six districts de la ville. La lutte se fera entre le parti du maire, Action Mont-Royal, et des indépendants.

Comme partout au Québec, la mise en candidature pour les élections municipales 2017 se terminait à 16h30, le 6 octobre.

Voici la liste des candidats dans chacun des districts de VMR.

District 1

Joseph Daoura (sortant) – Action Mont-Royal

Babara Lapointe – Indépendante

District 2

Marc Debargis – Indépendant

Minh-Diem Le Thi (sortante) – Action Mont-Royal

District 3

Claude Demers – Indépendant

Erin Kennedy (sortante) – Action Mont-Royal

District 4

Frédéric Lévesque – Indépendant

John Miller (sortant)- Action Mont-Royal

District 5

Sarah Morgan – Indépendante

Michelle Setlakwe (sortante) – Action Mont-Royal

District 6

Jonathan Lang – Indépendant

Daniel Robert (sortant) – Action Mont-Royal