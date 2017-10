La parole aux candidats: améliorer les parcs à Outremont

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie d’Outremont aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Quelles mesures concrètes souhaiteriez-vous mettre en place pour améliorer les parcs de l’arrondissement et bonifier l’offre des activités sportives et de loisirs?

Alexandre Lussier

Indépendant

Outremont est fier de ses parcs. Mais les Outremontais(es) commencent à en déplorer le mauvais entretien, s’inquiètent de la dégradation des installations et de la désuétude d’aires de jeux. Le budget d’investissement alloué n’a pas été déboursé. Plusieurs projets sont ainsi en attente pour lesquels j’agirai immédiatement.

Dans le développement du Site Outremont, pour répondre aux besoins des adolescents, adultes et aînés mal desservis, je propose entre autres un parcours santé-sportif et le maintien du parc canin, très apprécié des citoyens. Ces derniers auront à se prononcer quant à savoir où seront les jardins communautaires.

L’offre d’activités sportives et de loisirs sera bonifiée grandement. Je souhaite augmenter les partenariats avec les écoles de l’arrondissement pour permettre l’accès des citoyens à leurs gymnases et plateaux sportifs. L’arrondissement renouera son implication dans l’offre de service en loisirs et soutiendra davantage les associations bénévoles, présentement accablées et seules dans l’organisation d’activités.

Aussi, comme à Ottawa d’une matinée à l’autre et pendant quelques heures, je ferai fermer à la circulation une boucle d’avenues d’Outremont, pour permettre aux cyclistes, coureurs, adeptes du patin à roues alignées et de la planche à roulettes d’y pratiquer leur sport. Quelle belle occasion ce sera pour se rencontrer!

Ronald Moroz

Coalition Montréal

Toutes améliorations à nos activités récréatives devrait provenir du service des loisirs et des citoyens eux-mêmes.

Outremont continuera de travailler avec Mont-Royal en fournissant des activités de qualité pour les citoyens de tous âges. Il faut veiller que l’inscription reste claire et simple.

J’ai été entraîneur-chef du hockey MRO de Pre-Novice à Junior AA et du baseball MRO de Mosquito à Midget. Je suis très fier d’avoir inspiré de nombreuses jeunes femmes et hommes à redonner à la communauté en devenant entraîneurs.

Nous augmenterions le nombre de racks à vėlos, de poubelles et de fontaines d’eau potable dans nos parcs.

Je proposerais une expérience pour fournir un WiFi gratuit dans le Parc Outremont. Nous offririons aux fournisseurs d’accès Internet locaux la possibilité de participer à notre essai. Nous le ferions le dimanche et le mercredi pendant l’été sur une période de quatre semaines. Nous publierions tous les commentaires avant et après la période d’essai pour mieux analyser les résultats.

Le vieux terrain de soccer au Parc Beaubien doit être réparé – envoyez vos recommandations.

Je proposerai de nommer quelque chose d’approprié dans l’arrondissement après Jérôme Choquette.

Marie Potvin

Équipe Denis Coderre

Notre patrimoine végétal est objet de fierté et d’envie! Pour agrémenter les balades dans les parcs, en collaboration avec la Société d’histoire d’Outremont, des plaques informatives y seraient installées. Afin d’y prolonger le plaisir en famille ou entre amis, le nombre de tables à pique-nique serait augmenté. Sur le plan de la salubrité, les toilettes publiques des chalets seraient rénovées en veillant à leur accessibilité universelle. De même, il faudrait un nombre suffisant de poubelles d’un type interdisant aux écureuils d’en disperser le contenu. Sur le plan de la sécurité, il faudrait rehausser la surveillance des parcs et ajouter de l’éclairage, notamment pour Joyce et Beaubien. Enfin, s’il y a lieu de bonifier encore une offre d’activités sportives et de loisirs déjà passablement généreuse, il faut d’abord évaluer les besoins. Par exemple, il faudrait évaluer la pertinence d’une glace extérieure réfrigérée. Toujours lié aux changements climatiques, il faudrait opter dès à présent pour des fleurs plus résistantes afin de préserver la signature d’Outremont.

Philipe Tomlinson

Projet Montréal

Projet Montréal va rénover les chalets de parcs et augmenter leurs heures d’ouverture.

À l’image de l’Espace La Fontaine, certains chalets de parcs pourraient accueillir un espace de restauration et devenir de véritables espaces de socialisation.

Projet Montréal s’engage à réintroduire le poste de gardien de parc pour sécuriser et surveiller les aires de jeux, les plateaux sportifs et les chalets de parcs.

Nous nous engageons aussi à offrir des installations de qualité pour que nos jeunes n’aient pas à mettre leurs patins au froid l’hiver, à utiliser des toilettes chimiques l’été ou à subir les averses au printemps sans protection.

Un budget de 7,5 M$ par année sera prévu pour les 4 prochaines années pour la rénovation et l’ouverture de chalets de parcs. Cette somme proviendra notamment du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique, qui est doté d’une enveloppe de 50 M$, et du Plan québécois des infrastructures, qui prévoit des investissements de près de 8,4 G$ dans les infrastructures municipales, sportives, communautaires et de loisirs entre 2016 et 2026.

À Outremont, cela voudrait dire de nouvelles installations sportives telles un skateparc, des jeux améliorés pour les petits ou autres.