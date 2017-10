Présentation des candidats de Ville de Mont-Royal: districts 1 et 2

Au cours des trois prochaines semaines, TC Media vous présentera chacun des candidats qui convoitent les postes de conseiller municipal disponibles dans chacun des six districts de Ville de Mont-Royal. Nous débutons avec les candidats des districts 1 et 2.

District 1

Joseph Daoura – Action Mont-Royal (sortant)

Élu en 2009 et 2013, Joseph Daoura sollicite un troisième mandat au sein du parti du maire Philippe Roy. Le candidat a comme priorité la sécurité, advenant sa réélection. Il envisage notamment de subventionner partiellement l’achat de caméras de surveillance sur les résidences ainsi que d’en installer sur les artères principales, avec l’accord de la police.

«Notre département de la sécurité publique travaillera en partenariat régulier et serré avec la Police du poste de quartier 24 afin de prévenir et combattre les crimes de vol en organisant des rencontres fréquentes dans les divers districts et en intensifiant les moyens de communication et de familiarisation», évoque aussi M. Daoura.

En plus de travailler sur la création d’un nouveau centre sportif, il s’engage à réviser la circulation dans le secteur du Centre Rockland et chemin Côte-de-Liesse pour améliorer la fluidité.

Avocat, M. Daoura exerce sa profession au sein du groupe FML Avocats et pratique entre autres dans les domaines du droit civil, commercial, de l’immigration et du travail. Il a déjà été membre du comité consultatif du ministère québécois de l’Immigration et vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie Canada Liban. Il est aussi philanthrope pour des causes humanitaires et culturelles.

Barbara Lapointe – Indépendante

Après s’être présentée à l’élection partielle de juin 2016 dans le district 5, Barbara Lapointe tente de nouveau sa chance en politique municipale. Si elle est élue, la candidate souhaite notamment améliorer la surveillance de quartier, préserver le patrimoine urbain et sonder les besoins des résidents quant au futur centre sportif.

Mme Lapointe prend aussi des engagements en matière d’environnement. Elle propose entre autres une politique municipale d’eau en bouteille, d’exiger au moins un architecte paysager sur le comité consultatif d’urbanisme et de remettre en place la Commission du conseil sur l’environnement.

«Mont-Royal est une cité-jardin, après tout. […] Actuellement, je suis en contact avec une cité-jardin en Angleterre afin de voir comment préserver le patrimoine urbain et architectural de Ville de Mont-Royal», mentionne celle qui travaille comme responsable des programmes pour un organisme de bienfaisance.

Mme Lapointe s’est impliquée au cours des dernières années dans le milieu scolaire, notamment comme membre du comité civisme et sécurité ainsi qu’en tant que coordonnatrice du trottibus de l’école Saint-Clément. Elle a aussi été bénévole à la Popotte roulante de VMR et a collaboré à l’adoption de la nouvelle politique animalière de la ville en 2015.

District 2

Marc Debargis – Indépendant

Il s’est présenté une première fois dans une élection partielle pour un poste de conseiller municipal de Ville de Mont-Royal en 2010. L’ancien administrateur et vice-président de l’Association municipale de VMR tente de nouveau sa chance et prend plusieurs engagements en matière de transport.

Marc Debargis souhaite notamment mettre sur pied un groupe de travail pour établir les critères d’un mur antibruit le long de la Transcanadienne et du chemin de la Côte-de-Liesse. Il se dit aussi partisan de la fermeture du passage autoroutier en direction sud vers le chemin Canora, sous l’autoroute 40.

«Il est estimé que 95% des automobilistes et camions empruntant ce passage ne sont pas des résidents de Ville Mont-Royal. Le chemin Canora n’a pas été conçu à l’origine pour recevoir une telle densité automobile», expose le candidat.

Il propose également de mieux protéger la vocation des jardins communautaires entre la rue Brittany et Côte-de-Liesse et de passer une motion limitant la fréquence du trafic aérien la nuit sur le versant nord du district 2.

Économiste de formation, M. Debargis a fondé le groupe-conseil Wexford Nora. Membre de l’église catholique Annunciation Parish de Mont-Royal, il a accepté récemment la direction de l’Église Unie du Canada.

Minh Le Thi – Action Mont-Royal (sortante)

Élue sans opposition en 2013, Mme Le Thi sollicite un nouveau mandat au sein du parti du maire Philippe Roy. Si elle obtient la faveur populaire, la candidate veut notamment travailler à réduire la pollution sonore, à promouvoir le nouveau complexe sportif et à assurer un suivi rigoureux des finances publiques en maintenant un taux de taxation bas.

«Si je suis réélue, je concentrerai mes efforts sur la mise en place d’un plan d’amélioration de la sécurité et de la protection des résidents, sur les moyens de limiter efficacement la vitesse de circulation dans les rues, sur la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine bâti», soutient-elle.

Selon la conseillère sortante, la création du parc-école St–Clément Est et l’embellissement du parc Ernest-B.-Jubien contribueront à l’amélioration de la qualité de la vie des résidents de son district.

Détentrice d’une maîtrise en génie électrique, Mme Le Thi a œuvré dans plusieurs entreprises de télécommunication, aussi bien en tant qu’ingénieure que comme gestionnaire de projets.

Elle dit se représenter afin de continuer de servir les membres de la communauté «avec la même liberté de pensée et d’action» qui l’ont animée au cours des dernières années.