Les Griffons: «Saison à oublier»

Les Griffons n’ont pu reproduire l’exploit des deux dernières années. L’équipe soccer semi-professionnelle de Mont-Royal-Outremont a vu son titre de champion de la saison régulière de la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ) lui échapper et a plutôt glissé au quatrième rang.

Le calendrier régulier des Griffons s’est terminé avec une défaite de 1 à 0 contre le club de Saint-Hubert, le 22 octobre.

Avec 18 parties disputées, l’équipe a une fiche de six victoires, six défaites et six matchs nuls pour un total de 24 points. Cette saison, c’est l’A.S. de Blainville qui a mis la main sur le trophée des champions.

«Lorsqu’on a fait l’analyse de tous les matchs, ce qui est le plus décevant est qu’on s’est nous-mêmes tirés dans le pied, admet l’entraîneur Luc Brutus. Le classement est justifié parce qu’on n’a pas été capable d’être performant. C’est une saison à oublier pour nous.»

L’an dernier, les Griffons s’étaient hissés en tête du classement de la PLSQ avec 41 points et 11 gains. La formation de haut niveau du club de soccer de Mont-Royal-Outremont (CSMRO) avait même réussi à décrocher le titre de champion interprovincial Québec-Ontario.

Motivation et concentration

Selon M. Brutus, le manque de concentration et de motivation de ses joueurs ont nui à la performance de l’équipe au cours de l’été.

Néanmoins, l’entraîneur regarde déjà en avant.

«Dès le mois de janvier, on va s’assurer que le groupe soit au travail dans nos sessions de conditionnement physique et que l’esprit soit différent durant toute la saison», explique l’entraîneur.

Il parle aussi de faire certains ajustements, dont aller chercher de nouveaux joueurs. Les sélections commenceront d’ici quelques semaines avant de se poursuivre principalement au début de l’année.