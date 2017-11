Action Mont-Royal domine le conseil

Le parti du maire Philippe Roy conserve la majorité des sièges au conseil municipal de Ville de Mont-Royal, mais avec un élu en moins. L’indépendant Jonathan Lang a défait le conseiller sortant Daniel Robert dans le district 6.

Action Mont-Royal (AMR) détient ainsi cinq des six districts. Les conseillers Joseph Daoura, Minh-Diem Le Thi, Erin Kennedy et John Miller ont été réélus en obtenant des majorités allant de 53 à 247 voix.

Selon le maire reporté au pouvoir par acclamation le 6 octobre, le bilan de son équipe dans les quatre dernières années a été déterminant pour ses candidats.

«C’est une victoire éclatante. On comprend que les gens sont satisfaits de notre travail et ils sont surtout en faveur de notre programme», soutient M. Roy.

La promotion d’un futur centre sportif semble avoir obtenu l’appui de la population au regard des résultats électoraux. Un des premiers gestes qui sera posé par son équipe sera en lien avec ce projet, mentionne le maire.

Mécontentement

Élu avec près de 40% des voix, Jonathan Lang sera le seul indépendant à la table du conseil. Il attribue sa victoire à la grogne concernant un changement de zonage. La construction d’un immeuble à condos plus haut qu’autorisé habituellement a été permise à l’intersection des chemins Lucerne et Plymouth.

«Il y a eu beaucoup d’inquiétudes et de personnes mécontentes par le manque de transparence sur la façon dont le règlement a été changé», affirme M. Lang qui veut mieux informer les citoyens sur les projets.

Même s’il n’est pas de l’AMR, le nouveau conseiller estime être en mesure de travailler avec les autres élus.

«On n’est pas du même parti, mais plusieurs sont venus me féliciter et on dit avoir hâte de travailler avec moi. Ils sembleraient être ouverts», avance-t-il.

Sans avancer sur le rôle que M. Lang occupera au sein du conseil, Philippe Roy assure qu’il lui tendra la main.

«Mon rôle de maire c’est de lui offrir la même place que les autres. Je vais rencontrer Jonathan Lang cette semaine et on va voir la suite des choses», expose-t-il.

Au sujet de la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui présidera le conseil d’agglomération, M. Roy s’attend à avoir une bonne relation avec elle bien qu’il ne connaisse pas la politicienne.

Les élus monterois seront assermentés le 16 novembre lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville.

Résultats | Nombre de votes



District 1

Joseph Daoura (sortant) – Action Mont-Royal: 409 (majorité: 141)

Barbara Lapointe: 268

District 2

Marc Debargis-Indépendant: 209

Minh-Diem Le Thi (sortante) -Action Mont-Royal: 456 (majorité: 247)

District 3

Claude Demers – Indépendant: 270

Erin Kennedy (sortante) Action Mont-Royal :374 (majorité: 104)

District 4

Frédéric Lévesque – Indépedant:327

John Miller (sortant) – Action Mont-Royal: 380 (majorité: 53)

District 5

Sarah Morgan – Indépendante: 270

Michelle Setlakwe (sortante) – Action Mont-Royal: 428 (majorité: 158)

District 6

Jonathan Lang – Indépendant: 436 (majorité 150)

Daniel Robert (sortante) – Action Mont-Royal: 286