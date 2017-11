École Saint-Clément-Est: campagne de financement historique

En vue de l’aménagement d’un parc sur la rue Jasper, la Fondation de l’école primaire Saint-Clément-Est entreprend la plus importante collecte de fonds de son histoire.

L’établissement scolaire de Ville de Mont-Royal souhaite amasser 67 120 $ dans le cadre de cette 21e campagne de financement. Un objectif ambitieux alors que les objectifs des années précédentes tournaient autour de 56 000$.

Pour 2017-2018, le gros de la somme qui sera récoltée ira à l’achat d’un module de jeux pour le nouveau parc-école aménagé l’an prochain. Ce projet vise à fermer une partie de la rue Jasper afin d’agrandir la cour de Saint-Clément-Est.

La première partie de la campagne vise d’abord à amasser d’ici le 1er décembre un peu plus de 17 000$ pour des projets scolaires tels que les programmes de cirque et de jeunes leaders. L’argent permettra aussi l’achat d’outils pédagogiques.

«C’est du matériel qui va servir, par exemple, pour le coin lecture ou pour les cours de sciences afin d’enrichir l’enseignement aux élèves. La fondation accorde un budget de 200$ par classe», explique la directrice de l’école, Isabelle Boivin.

Communauté

Au cours de cette campagne, la fondation veut sortir du réseau scolaire et aller chercher davantage le soutien de la communauté et des gens d’affaires en raison du nouvel espace vert qui pourra servir à l’ensemble de la population.

«Cette année, le message est de répandre la bonne nouvelle que nous sommes à planifier un parc-école pour tout le quartier. Ce sera l’œuvre de la commission scolaire, de la Ville et aussi des parents et des familles de Mont-Royal qui auront éventuellement des enfants qui passeront chez nous. Ils auront déjà contribué et pourront profiter de ce parc-école pendant de nombreuses années», soutient Mme Boivin.

En plus des dons remis par l’entremise du site web, le public pourra contribuer dans le cadre de différentes activités.

Une vente de sapins est en cours en passant par le site bosapin.com. La fondation offre la possibilité de faire livrer les arbres de Noël à domicile. Une portion des ventes sera remise à Saint-Clément-Est.

Par ailleurs, ceux qui auront remis un don avant le 19 novembre courront la chance de gagner un sapin de leur choix.

«Plus tard dans l’année, on va avoir des ventes d’articles promotionnels à l’effigie du nouveau logo de l’école. Au printemps, il aura aussi une vente de bouteilles d’huile», indique aussi Kim-Anh Tran, membre du conseil d’administration de la fondation et responsable de la campagne de Saint-Clément-Est.

Depuis le lancement de la campagne le 31 octobre, plus de 1000$ ont déjà été amassés.

Objectifs

17 120$ pour des projets scolaires

50 000$ pour une structure de jeux dans le nouveau parc-école

Plus d’infos sur

fondationsaintclement.ca/saint-clement-est/