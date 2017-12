Conseil en bref de Ville de Mont-Royal du 20 novembre

Soutien aux organismes

Un total de 14 organismes communautaires se partageront cette année une somme de 13 800$ remise par la Ville de Mont-Royal, soit 1000$ de plus que l’an dernier.

Maire suppléant

Le conseiller du district numéro 4, John Miller, a été nommé maire suppléant pour les mois de novembre et de décembre ainsi que de janvier à mars 2018.

Renouvellement de mandats

Plusieurs élus ont vu leur mandat renouveler au sein de comités. C’est le cas des conseillères Erin Kennedy et Minh-Diem Le Thi qui agiront comme présidente et présidente du comité consultatif d’urbanisme (CCU), respectivement. Le maire Philippe Roy occupera aussi toujours le rôle de président suppléant au CCU. Les conseillers Michelle Setlakwe et John Miller conservent aussi leur siège au comité de démolition alors que le nouveau conseiller Jonathan Lang y fera son entrée.

Nominations

Trois conseillers représenteront VMR au sein d’associations. Le conseiller du district 6, Jonathan Lang, sera représentant de la Ville à PME MTL. Le conseiller du district 1, Joseph Daoura, sera quant à lui représentant municipal à la Chambre de commerce et d’industrie de St-Laurent-Mont-Royal alors que la conseillère du district 2, Minh-Diem Le Thi, siègera au conseil d’administration de la résidence Le Russel.

Contrat pour les déchets

La firme RCI Environnement a vu son contrat renouveler pour la collecte et le transport des déchets des secteurs 1 et 2 de la ville. La municipalité paiera un montant de 469 000$ en 2018.

Entretien des espaces verts

La compagnie Paysagiste Roger Martel s’occupera de nouveau à entretenir les arbres de rue, les parcs et les espaces verts de Mont-Royal. La Ville lui a octroyé un contrat de 358 354$ pour 2018.

Dépense supplémentaire

VMR doit défrayer un montant supplémentaire de 2 200$ à Multi-Surfaces Guiguère pour le remplacement de la tourbe sur les terrains de soccer du parc du centre des loisirs. La compagnie a dû remplacer une surface de 387 mètres carré de plus que prévue. La facture totale s’élève maintenant à 25 800$.

Fleurs annuelles

En 2018, Ville de Mont-Royal achètera pour 52 000$ de fleurs annuelles pour embellir ses parcs et boulevards. Les serres Y.G. Pinsonneault auront le mandat de fournir plus 100 000 fleurs.