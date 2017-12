Prête pour une éventuelle élection partielle

L’ancienne candidate libérale dans Outremont lors de la campagne fédérale de 2015 s’active déjà en vue de remplacer le député actuel, Thomas Mulcair, qui devrait quitter son poste au printemps. Rachel Bendayan souhaite de nouveau porter les couleurs du Parti libéral du Canada (PLC) dans le cadre d’une éventuelle élection partielle.

Le 29 novembre, l’avocate de formation, entourée de 150 personnes, tenait une soirée dans un bar de l’avenue du Parc pour mobiliser son équipe.

«Le but était un peu pour annoncer publiquement que je suis sur le terrain et que je suis déterminée à reprendre Outremont», mentionne Mme Bendayan, qui a travaillé à Ottawa comme chef de cabinet depuis les deux dernières années.

Motivation

Avant d’être la candidate officielle sous la bannière de Justin Trudeau, Mme Bendayan devra d’abord obtenir la faveur des membres de la circonscription dans une assemblée d’investiture, selon les règles du PLC. Pour le moment, elle est la seule annoncée en lice.

«Mes racines sont dans la circonscription. J’habite Outremont et je suis convaincue que les Outremontais ont besoin d’une voix forte au sein du gouvernement Trudeau et non pas dans l’opposition», soutient l’employée du PLC pour motiver son retour comme candidate. Elle voudrait travailler sur des politiques de conciliation travail-famille ainsi que sur le dynamisme des avenues commerciales.

En octobre 2015, Rachel Bendayan avait terminé deuxième avec 33% des voix.

Départ au printemps

Depuis environ deux ans, l’ancien chef du Nouveau Parti démocratique a annoncé qu’il ne se représentera pas aux élections de 2019 et qu’il pourrait quitter avant la fin de son mandat. En entrevue à TC Media, Thomas Mulcair a indiqué que la date de son départ sera probablement connue au cours du printemps, après plus de 20 ans en politique active.

«Vous devez vous attendre à une annonce du fait que j’irais dans le secteur universitaire», a-t-il affirmé.

Dans une entrevue donnée en début de semaine à Radio-Canada, l’homme politique a laissé tomber qu’il partira officiellement en juin. M. Muclair a occupé la fonction de chef du NPD de 2012 à 2017. Il est député fédéral d’Outremont depuis 2007.