Retour de la Fête de l’hiver

Tout comme le soleil vient après la pluie, le début février marque le retour de la traditionnelle Fête de l’hiver à Outremont. Peu importe que la marmotte ait vu son ombre ou pas, un feu roulant d’activités vous attendent.

Un igloo lumineux de près de 4 mètres de diamètre, érigé dans le Parc Saint-Viateur, ou une multitude d’événements auront lieu sera le point de ralliement de cette fête hivernale. À l’intérieur, il y aura maquillage, décoration de biscuits et bricolage en famille.

Si vous préférez prendre le grand air « frais », il y aura des tours en carriole, du patinage libre, un mur d’escalade, des structures gonflables et même des guimauves sur le feu ou de la tire d’érable.

Pour vous réchauffer encore davantage de 11h à 16h, dans le chalet du parc, il y aura de la musique d’ambiance traditionnelle, des kiosques d’organismes locaux et des démonstrations d’élèves de l’école de musique Pantonal. Il y aura aussi des échassiers, des mascottes, des démonstrations de danse et de patinage artistique.

Sur place vous pourrez vous procurer de la soupe aux pois, des hot-dogs et des pâtisseries, en plus de la présence d’une fontaine de chocolat avec fruits et les incontournables cafés, thés et chocolat chaud.

Les élus du conseil d’arrondissement seront aussi sur place lors du volet «Viens voir ton élu».

Fête de l’hiver au Parc Saint-Viateur, dimanche 4 février, de 11h à 16h.

