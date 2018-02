Vincent d’Indy vous ouvre ses portes

Vous rêvez que vos enfants fassent ou poursuivent leurs études en musique dans une école de haut niveau? Alors ne manquez pas la journée portes ouvertes de l’École de musique Vincent d’Indy, ce mardi, de 17h à 20h.

Cette institution qui a formé plusieurs générations de grands musiciens, d’artistes et d’artisans, comme à chaque année, fait une journée portes ouvertes. Elle aura lieu mardi 6 février, . Sur place vous pourrez prendre connaissance de leurs programmes préuniversitaires en musique classique et jazz.

Pour l’occasion les futures élèves pourront rencontrer les enseignants et les élèves. Il y aura des prestations, la visite des locaux et ils pourront se familiariser avec les différents programmes offerts et profils proposés. Aussi, des représentants du Collège Jean‐de‐Brébeuf seront également sur place afin d’offrir des renseignements sur les trois double DEC qu’ils offrent.

Cette année encore, l’École de musique Vincent‐d’Indy offre à nouveau la formule de classes de maître et de jam-session. Tout musicien intéressé par la formation collégiale peut y assister, ou y participer, en apportant son instrument. Cela leur permettra de rencontrer et de discuter avec les élèves et les enseignants. Les étudiants pourront faire une audition anticipée à l’instrument lors des portes ouvertes. Il sera aussi possible de faire une audition préparatoire afin de recevoir les commentaires des enseignants en vue d’une meilleure préparation à l’audition.

Journée portes ouvertes, mardi 6 février, de 17h à 20h (628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à Outremont).

Pour plus d’infos

514 735-5261