L’art public, vous en mangez?

Montréal est la ville au Canada où l’art public est le plus présent. Une série de quatre conférences offerte au Centre communautaire intergénérationnel (CCI) abordera ce sujet sous plusieurs angles: de l’intégration à l’architecture et l’environnement jusqu’à sa forme la plus récente, le numérique.

Le conférencier de l’événement, Jean De Julio-Paquin, un historien de l’art, sociologue et rédacteur en art public au magazine d’architecture et d’urbanisme Formes, explique que la popularité de l’art public est grandissante.

«Depuis les dix dernières années, la diversité des catégories est phénoménale. Grâce aux nouvelles technologies, vidéo mapping – projections sur façades, interactions visuelles des œuvres grâce à des applications, de même qu’avec l’art éphémère ou temporaire, liés à l’événementiel et l’animation urbaine, sans oublier l’art mural. Tout cela donne plus d’espace à l’art public.»

À Outremont

Même si l’art mural est toujours interdit à Outremont, l’art public sous d’autres formes se retrouve un peu partout. Il y une quarantaine d’œuvres dont entre autres, depuis 1929, la fresque d’Emmanuel Briffa au théâtre d’Outremont. Depuis 1992, sculpture de Charles Daudelin au cimetière du Mont-Royal. En 2013, La chaise de Robert Wilson à la place Kate McGarrigle. Et celle de l’artiste Roberto Pellegrinuzzi, Espace vert, qui décore depuis 2006 l’extérieur de l’entrée principale du CCI.

Conférences sur l’art public à Montréal avec Jean De Julio-Paquin les dimanches 11 février, 18 mars, 8 avril et 16 mai, à 13h30. Gratuit. Centre communautaire intergénérationnel (999, avenue McEachran).

Pour informations

(514) 495-6211