Près de 3M$ en rénovations d’écoles à Ville de Mont-Royal

Cinq écoles de Ville de Mont-Royal se transformeront en chantier de construction au cours de l’été. Elles se partageront une somme de 2,9 M$ pour réaliser divers travaux de réfection.

Ce montant provient du Plan québécois des infrastructures 2017-2021. Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a annoncé en début de semaine l’octroi d’une aide financière pour les établissements scolaires Mont-Royal, Pierre-Laporte, Saint-Clément-Est, Saint-Clément-Ouest et Carlyle.

La plus importante part du gâteau ira à celle de l’école secondaire Mont-Royal. Avec 1,2 M$, l’institution de l’avenue Montgomery pourra poursuivre des travaux extérieurs tels que la réfection des escaliers, le remplacement de la brique et des scellants des fenêtres ainsi qu’améliorer l’éclairage intérieur.

Le directeur de l’école, Charles Vien, voit ces investissements comme indispensables.

«Il y a eu d’autres rénovations comme l’auditorium et le gymnase. Il y en a de façon constante. Mais ça, ce sera de gros travaux», fait valoir M. Vien.

L’autre établissement de niveau secondaire de VMR, Pierre-Laporte, touchera pour sa part un montant de 150 000 $ pour la mise aux normes de son ascenseur.

Primaire

Du côté de l’école Saint-Clément-Ouest, 500 000 $ lui sera versée pour le remplacement de ses fenêtres dans la vieille section.

«Elles sont vraiment désuètes. Les blocs de verres sont cassants et commencent à tomber. On en faisait remplacer à l’occasion, mais elles ne sont plus solides», mentionne le directeur de l’établissement, Sylvain Binette.

Il se réjouit que Québec débloque ce soutien financier alors que la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) est limitée dans ses budgets.

Sa consœur, Saint-Clément-Est, recevra quant à elle un coup de pouce pour la réfection de la maçonnerie, l’escalier extérieur, la toiture, les fenêtres, la structure ainsi que le remplacement de son système d’intercom.

Le ministre Proulx et le député de Mont-Royal et président du Conseil du trésor, Pierre Arcand, ont aussi annoncé au même moment une aide financière pour six écoles dans Côte-des-Neiges qui font partie des commissions scolaires de Montréal et English-Montreal.

Construction

Ces nouvelles sommes, qui s’ajoutent à celles octroyées l’an dernier, sont bien accueillies par la présidente de la CSMB, Diane Lamarche-Venne, même si elles demeurent insuffisantes.

«C’est un ajout sur des sommes qu’on a déjà eues. Ça nous permet de faire des projets de plus grande envergure. Quand on rentre dans une école, on essaie de faire le plus de choses de façon à pouvoir régler un dossier», explique Mme Lamarche-Venne qui voudrait dix fois plus de ce montant.

La présidente dit aussi avoir pu discuter avec le ministre Proulx concernant les différents projets d’agrandissements et de constructions à la CSMB. La commission scolaire a notamment fait des demandes de financement pour agrandir l’école Mont-Royal et ériger une nouvelle école primaire à VMR.

Les dossiers sont toujours en cours d’analyse, dit-on du côté de son cabinet. Les projets retenus seront dévoilés cet été.

Investissements par école

Mont-Royal: 1,2 M$ (réfection de l’enveloppe extérieure et amélioration de l’éclairage)

Saint-Clément-Ouest: 500 000 $ (remplacement des fenêtres)

Saint-Clément-Est: 420 000 $ (divers travaux extérieurs tels que les fenêtres, la maçonnerie, toiture et l’escalier. Remplacement des intercoms)

Carlyle: 650 000 $ (travaux de pavage)

Pierre-Laporte: 150 000 $ (mise aux normes de l’ascenseur)