Nouveaux quartiers pour le compost à Outremont

Quelque 4500 portes supplémentaires seront desservies par la collecte des résidus alimentaires à compter de juin. Plusieurs rues d’Outremont recevront leurs bacs bruns, à l’est de l’avenue McEachran ainsi que dans l’ouest de l’arrondissement.

Six ans après la première implantation, 75% du territoire sera donc couvert par le service de compostage avec un total de 7680 foyers.

«Tous les citoyens qui résident dans des immeubles de huit logements et moins pourront contribuer à réduire l’enfouissement de matières qui peuvent être valorisées», mentionne par voie de communiqué le maire d’Outremont, Philipe Tomlinson.

Les nouveaux secteurs sont principalement situés autour des parcs Saint-Viateur et John-F.-Kennedy ainsi qu’aux abords du site Outremont près de la cour de voirie. Le quartier de l’avenue Willowdale jusqu’à l’avenue Claude-Champagne et du boulevard Mont-Royal fait aussi partie du projet d’expansion.

Distribution

La distribution des bacs de 47 litres et d’un contenant de 7 litres pour la cuisine aura lieu en mai. Ils seront accompagnés d’un dépliant d’information et d’un calendrier des collectes.

Outremont octroiera aussi un contrat à Nature-Action lors du déploiement du service. Des représentants de l’organisme effectueront du porte-à-porte pour répondre aux questions des citoyens. Plusieurs présentations publiques et une ligne téléphonique sont également prévues.

Pour les immeubles de huit logements et moins, l’arrivée des bacs bruns abolira une collecte d’ordures ménagères, soit celle du lundi.

Neuf logements et plus

En 2019, l’arrondissement souhaite commencer graduellement à étendre le ramassage des résidus alimentaires à l’ensemble des immeubles de neuf logements et plus ainsi qu’aux entreprises. À l’heure actuelle, 319 foyers de ce type et 230 commerces sont desservis par la collecte grâce à un projet-pilote.

Outremont mentionne que depuis son implantation en 2012, le service de compost a évité d’enfouir 260 tonnes de résidus alimentaires l’an dernier. Trois ans plus tôt, ce chiffre s’élevait à 130.

11 juin

La première collecte du bac brun dans les nouveaux secteurs desservis est prévue pour le 11 juin.