Ça bourdonnera à l’Outremont

Fort de son expérience de l’an dernier, le réputé musicien et compositeur Yves Léveillé propose à nouveau trois soirées où le jazz coulera à flot dans la salle du petit Outremont. Pour l’occasion, le pianiste en résidence sera entouré de vétérans et d’étoiles montantes.

C’est sous le thème Bourdonnement jazz qu’Yves Léveillé a initié ces rencontres destinées aux adeptes, mélomanes, mais surtout aux néophytes curieux d’élargir leurs horizons musicaux. S’il a lancé l’invitation à des amis de longues dates, il a aussi inclus la jeune génération.

«Les écoles de musique n’ont jamais autant formé de musiciens jazz, mais il faut leur donner une chance de se faire voir», mentionne avec conviction le pianiste.

Le répertoire sera puisé dans le jazz de création avec une fenêtre sur l’improvisation. «Comme il y a moins de boîtes de jazz et que les diffuseurs vont davantage vers des valeurs sûres, nous devons travailler fort pour nous donner des occasions de jouer» précise M. Léveillé.

Initiation

Il s’est donné comme mission de faire connaître à un plus large public la musique qu’il affectionne. Avant chaque spectacle, il invite les spectateurs à un goûter afin de discuter directement avec les musiciens invités.

«Les gens vont voir toutes sortes de spectacles, mais hésitent parfois à aller à un concert de jazz. Ils ignorent peut-être que c’est une musique d’ouverture, de créativité et de spontanéité. On s’est dit que cela serait approprié d’en jaser avec eux», mentionne l’instigateur de cette série.

Avec Bourdonnement jazz, M. Léveillé veut créer un engouement autour des artistes et de la musique jazz. Le premier soir, intitulé Compositeurs butineurs mettra notamment en vedette Yannick Rieu, Jacques et Kuba-Séguin, assistés de Guy Boisvert et Alain Bastien. La deuxième, Ruche intergénérationnelle, réunira des musiciens établis avec ceux de la relève.

«Les deux groupes d’âge jouerons à tour de rôle et ensuite tous ensemble», mentionne Yves Léveillé ajoutant qu’ils essaieront de tous entrer en même temps sur la scène du petit Outremont.

Puisque toute bonne chose a une fin, la dernière des trois soirées Dialogue + réunira à nouveau Yannick Rieu et Yves Léveillé, qui forment depuis plus d’un an le duo Dialogue. Le «plus» sera le tromboniste Jean-Nicolas Trottier. «Il y aura beaucoup de spontanéité dans cette soirée», mentionne M. Léveillé.

Puisque le petit Outremont ne peut accueillir que 110 personnes, il est suggéré de réserver sans attendre.

Bourdonnement jazz. Les jeudis 26 avril, 3 et 10 mai, 20h. Les concerts sont précédés, de 19h à 20h, de la rencontre entre les artistes et le public. (1248, avenue Bernard Ouest).<

Pour plus d’infos