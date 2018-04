Voyage au temps des ancêtres

Écrire un livre par an, voilà la cadence de René Forget depuis 2006. L’auteur Monterois a pondu deux séries jumelant la fiction et les faits historiques de la Nouvelle-France à la rébellion des Patriotes. Il publie son petit dernier d’Amour et patriotisme dans lequel il retrace la naissance du nationalisme canadien-français.

C’est en voulant en apprendre sur ses ancêtres que le psychologue industriel retraité a eu soif de mieux connaître l’histoire du Québec.

«En remontant ma généalogie, je me suis rendu compte que, du côté de la mère de mon père, il y avait une Fille du Roy. Et ç’a piqué ma curiosité. Je me suis demandé ce qu’on entendait par ça», raconte l’écrivain de 71 ans.

Ses recherches sur les Filles du Roy lui ont inspiré un premier bouquin qui raconte l’histoire de l’ancêtre de sa grand-mère paternel. À la demande de l’éditeur Michel Brûlé, le résident de Ville Mont-Royal a planché sur une trilogie.

Au final, la série Eugénie se décline en huit tomes portant sur la saga d’une Fille du Roy qui débarque en Nouvelle-France et y fonde une famille.

Journée mondiale du livre

Sa deuxième série Amour et Patriotisme amène le lecteur dans la région de Berthier, son patelin. Comme dans Eugénie, les péripéties combinent personnes et périodes marquantes de l’histoire ainsi que des personnages fictifs collés à la vie de ses ancêtres avec une touche de romance.

Mais cette fois-ci, l’auteur s’intéresse à la naissance du nationalisme canadien-français d’un point de vue de quatre générations de femmes, de la guerre d’indépendance américaine de 1775 à la Confédération de 1867.

Dans le quatrième tome de quelque 500 pages, l’histoire laisse place à l’héroïne fictive Lysandre, une journaliste qui observe la répression des patriotes par les Anglais (1837-1838). Elle lance aussi le premier réseau de bibliothèque nationale. À cette époque, il est vrai qu’une bibliothèque publique est créée, mais par l’Institut canadien.

Dans le cadre d’une conférence à la bibliothèque de VMR pour la Journée mondiale du livre et des droits d’auteur, M. Forget abordera son art de jumeler la fiction à la réalité.

«J’aurais bien pu faire que du roman généalogique, m’en tenir qu’au parcours de mes ancêtres. Mais je trouvais que c’était beaucoup plus semblable à ce qui a déjà été fait par les premiers romanciers canadiens-français. Et j’ai voulu quelque chose de plus créatif, vivant et fantaisiste», soutient l’écrivain.

Actuel

Le quatrième tome d’Amour et patriotisme met fin à cette série. Véritable machine à écrire, René Forget est loin de chômer.

«Un écrivain a toujours deux ou trois livres en routes. J’en ai un qui est terminé, mais il n’est pas encore présenté. Et il y en a un autre qui est rendu à 70 pages», confie-t-il.

Dans son prochain ouvrage, M. Forget délaisse le passé pour se rapprocher de notre époque. Il sera question d’inconduite et de manque d’éthique de la part d’un homme d’affaires prêt à tout pour profiter de son pouvoir et d’énormes largesses.

Rencontre avec l’auteur René Forget à la salle d’exposition de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson (1967, boulevard Graham), 23 avril, de 18h30 à 20h30. Informations: 514 734-2967.