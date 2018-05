Étude de reconfiguration pour le viaduc Rockland

Une nouvelle étude pour déterminer le futur tracé du viaduc Rockland qui relie Outremont et Ville Mont-Royal devrait être lancée en cours d’année. Le comité exécutif de la Ville de Montréal vient de réserver un montant de 500 000 $ pour analyser différents scénarios de réaménagement en vue d’inaugurer une nouvelle structure en 2028.

Dans le cadre de l’implantation d’un campus de l’Université de Montréal sur le site Outremont, les autorités municipales veulent revoir la reconfiguration du pont en offrant des espaces plus conviviaux et sécuritaires pour les cyclistes et les piétons ainsi que favoriser les transports en commun. Le choix du scénario est prévu d’ici 2020.

Au cours des dernières années, le viaduc a subi des travaux de réfection pour prolonger sa durée de vie alors que la structure était dans un état lamentable. Toutefois, l’infrastructure présente encore plusieurs défauts d’accessibilité.

«La géométrie du viaduc, particulièrement du côté d’Outremont, s’intègre mal au milieu urbain et s’avère difficile, voire hasardeuse, pour les piétons et les cyclistes», indique-t-on dans le document décisionnel du comité exécutif.

Moins long

Ville de Mont-Royal participera aussi à cette étude qui sera entièrement déboursée par Montréal. Tout comme l’administration de la mairesse Valérie Plante, le maire de VMR, Philippe Roy, souhaite un aménagement favorisant les transports actifs. Il estime aussi que la longueur du passage routier pourrait être plus petite.

«À l’époque (en 1967), il a été construit pour passer au-dessus de 11 voies ferrées, maintenant il ne reste que quatre. On n’a donc plus besoin de quelque chose d’aussi long. On peut le ramener à une échelle humaine plus intéressante», fait valoir M. Roy.

Quant au tracé, il laisse l’étude déterminer si la structure doit rester en hauteur ou passer sous les chemins ferroviaires.

En 2008, la ville-centre avait mené une première analyse dans laquelle une trentaine de scénarios avait été évaluée. Montréal avait à ce moment-là une préférence pour un passage inférieur afin d’optimiser le développement immobilier aux abords du passage. L’administration Plante souhaite toujours privilégier un aménagement permettant de maximiser la construction immobilière.