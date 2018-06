Projet de logements à Outremont

Un deuxième immeuble résidentiel et commercial verra bientôt le jour aux abords du site Outremont. La firme immobilière Presti lancera le mois prochain la construction de 200 unités locatives à l’intersection de l’avenue Durocher et de l’axe central du futur campus de l’Université de Montréal.

Du nom de «Vivre à Outremont», l’édifice sera d’une hauteur de huit étages dans lequel les futurs locataires retrouveront un stationnement souterrain de 152 cases, une salle communautaire, un espace d’exercice, et une terrasse sur le toit comprenant une piscine et possiblement un potager. Le coût de l’investissement est évalué à plus de 30 M$.

Le promoteur parle d’une architecture moderne s’intégrant bien avec les nouveaux pavillons de l’UdeM. «L’université voulait quelque chose de plus futuriste en terme de <@Ri>look<$p> et qui va bien avec leur vision. Ils sont très contents de notre design extérieur qui a beaucoup de fenestrations», mentionne le vice-président de Presti, Paolo Presti.

Le comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement a donné son approbation au projet, en mai. Le maire d’Outremont, Philipe Tomlinson, espère que cet immeuble dictera l’architecture des autres constructions sur le site.

Commerce

Il s’agit de l’un des premiers projets mixtes officiellement annoncés dans le cadre du développement du nouveau campus de l’UdeM. Presti prévoit livrer les premiers logements entre le printemps et l’été 2020.

Au rez-de-chaussée, la firme souhaite aussi réserver un local pour un commerce de proximité. Le promoteur indique toutefois qu’une révision du zonage sera nécessaire puisqu’actuellement le terrain peut seulement accueillir du résidentiel et des bureaux.

«On voudrait avoir un service pour les étudiants et les résidents du quartier, comme un café. Mais je pense qu’on n’aura pas de problème à louer l’espace pour des bureaux si on n’a pas de commerce au rez-de-chaussée», analyse-t-il.

Située sur la Rive-Sud, la firme Presti a déjà investi sur l’île de Montréal au cours des dernières années, dont sur le chemin Lucerne à Ville Mont-Royal dans la construction de condominiums ainsi qu’à Saint-Laurent dans le développement de maisons de prestige.

Rappelons qu’aux abords du site Outremont, un autre projet immobilier est aussi attendu. Un groupe d’investisseurs privés a récemment dévoilé ses plans pour démolir l’immeuble industriel du 960, avenue Outremont et le remplacer par un immeuble de six étages comprenant 102 unités de logement. Les travaux doivent débuter au cours de l’été et être finalisés en septembre 2019.