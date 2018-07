Transformation au parc John-F.-Kennedy

L’aire de jeux du parc John-F.-Kennedy, qui présente des signes de détérioration, aura bientôt un nouveau visage. Outremont procédera à compter du mois d’août au réaménagement de cet espace avec l’ajout de modules.

L’arrondissement s’apprête à investir 442 249$ pour refaire la surface, ajouter de nouvelles balançoires ainsi que poser des équipements supplémentaires pour glisser et escalader.

«Il y aura au total une dizaine de modules de jeux. On aura plus de petites structures, ce qu’on n’a pas actuellement», indique la conseillère du district Joseph-Beaubien et présidente du comité citoyens parcs et environnement, Valérie Patreau.

Le concept proposé prend en compte les commentaires de parents et de représentants de garderies soumis lors de consultations.

Une fois les installations actuelles démolies, l’entrepreneur Ventech devra réhabiliter les sols en raison de la présence de contaminant. Il réalisera ensuite le réaménagement de la surface avec du sable, des fibres de bois et du béton avant d’implanter le mobilier, les modules et les clôtures. Le chantier doit se conclure à la fin octobre.

Piscine

Après l’aire de jeux, ce sera au tour de la piscine du parc de subir une cure de jeunesse au cours de l’automne. Le système de filtration d’eau du bassin nécessite notamment une mise au point. Dans le cadre de ce projet, l’arrondissement installera aussi une nouvelle toilette.

Le processus de soumissions pour les travaux s’est terminé la semaine dernière. Selon Mme Patreau, le contrat devrait être octroyé au prochain conseil d’arrondissement en août. Il est prévu que la réfection prenne fin avant le début de la saison estivale 2019.

Chaque été, environ 22 000 baigneurs prennent part aux bains libres à la piscine. Un nombre qui ne comprend toutefois pas les inscriptions aux cours de natation et de sauveteur ainsi qu’aux activités d’aqua forme.

Première d’une série

Mme Patreau souhaite que les travaux au parc John-F.-Kennedy soient le début d’une mise à niveau des espaces verts d’Outremont.

«On va s’attaquer aux aires de jeux des autres parcs. On regarde en ce moment les espaces d’Outremont et Joseph-Beaubien parce qu’ils sont très utilisés et ils ont besoin d’amour», mentionne la conseillère d’arrondissement.

En campagne électorale, Projet Montréal, dont font partie Mme Patreau et le maire d’Outremont Philipe Tomlinson, avait promis d’investir dans la rénovation des chalets de parcs.