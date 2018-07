Mont-Royal en fête 2.0

C’est le 25e anniversaire de Mont-Royal en fête. Ce rendez-vous estival au parc Connaught, qui avait souvent l’habitude de réinviter ses artistes chouchous, a décidé cette année d’offrir une programmation entièrement renouvelée et élargie.

Le groupe de musique traditionnelle Les poules à Colin, qui sera sur scène le jeudi 12 juillet, est un exemple de ce tournant.

«Nous voulions sortir des sentiers battus. Ce groupe chante en anglais, mais aussi, et surtout, en français. Cela arrive rarement dans nos spectacles. Et, ils jouent d’instruments que nous n’entendons pas souvent lors de nos concerts estivaux», mentionne Marie-Claude Parent, régisseuse des loisirs à Ville de Mont-Royal et membre du comité organisateur de l’événement.

De plus cette année, des camions de bouffe de rue offrent, dès 17h, leurs spécialités aux abords du parc.

Ça bouge

Parmi les autres artistes invités, il y aura le groupe 4midables, composé des chanteuses Fanny Perrault, Véronique Rivard, Chloé McNeil et Gabrielle Roy-Lemay accompagnées de leur quatre musiciens, le jeudi 19 juillet,

«Elles interpréteront, en chantant et en dansant, les plus grands succès pop des dernières décennies. Cette soirée devrait faire lever la foule», espère Mme Parent.

Théâtre

Le parc Connaught mettra aussi en scène le grand classique de la dramaturgie, revue et corrigée. La version audacieuse de Romeo and Juliet : Love is Love de la tournée Shakespeare-in-the-Park sera de passage le 26 juillet. La pièce, dont les rôles principaux sont joués par des femmes, est présentée par le Repercussion Theatre, une troupe qui célèbre cette année ses 30 ans. Aux 10 comédiens s’ajoutera de la musique en direct.

Jazzé

près avoir participé ses dernières années au Festival international de Jazz de Montréal, le duo Jazz Street Boyz, composé de Jérôme Dupuis-Cloutier à la trompette et au piano ainsi que de Dominic Desjardins au banjo, à la guitare et aux voix, seront sur la scène le jeudi 2 août. Ils interpréteront leur musique inspirée de La Nouvelle-Orléans.

Des airs du Sénégal

Et pour clôturer la programmation, le 9 août, ce sera au tour de l’artiste de musique du monde, chanteur et percussionniste, Élage Diouf, d’offrir son répertoire en Wolof, la langue du Sénégal. Après une tournée en Colombie-Britannique, il présentera son spectacle accompagné de ses musiciens à Montréal, tout juste avant de se rendre à Philadelphie, chez nos voisins du Sud.

Mont-Royal en fête, tous les jeudis, 19h, jusqu’au 9 août, au parc Connaught.