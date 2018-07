Nouvelle surface sportive à venir à Outremont

Montréal et la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) s’apprêtent à faire du troc territorial. La Ville est disposée à donner le stationnement municipal de l’avenue Champagneur en vue de l’expansion de l’école primaire Lajoie. En échange, la CSMB lui offre une partie du terrain à l’arrière du Centre d’éducation des adultes (CEA), ce qui ouvre la porte à l’arrondissement pour bonifier ses installations sportives.

Les deux sites convoités ont une superficie similaire. Pour la commission scolaire, le don de la ville-centre lui permettra de réaliser un agrandissement plus fonctionnel, comprenant 10 nouvelles classes et un gymnase, ainsi que de relier les deux édifices de l’école, située à l’intersection des avenues Lajoie et Outremont.

Le stationnement, aménagé à l’arrière de l’établissement scolaire, compte 19 cases et son affluence y est très variable selon la journée de la semaine ainsi que la période de l’année, indique la Ville de Montréal. Celle-ci refuse de dévoiler combien rapporte par année le stationnement pour des raisons de confidentialité.

La conseillère d’arrondissement et responsable du comité parcs et environnement d’Outremont, Valérie Patreau, avance toutefois que l’espace a un faible taux d’utilisation.

Plateau supplémentaire

Des discussions ont toujours lieu entre Montréal et la CSMB. Cette dernière a tout de même adopté, fin juin, une résolution autorisant la cession du terrain de soccer du CEA bordant l’avenue McEchran et le parc Beaubien.

Une fois une entente conclue, le lot sera transféré à l’arrondissement. Ce don représenterait une occasion de répondre au manque d’installations sportives sur le territoire. Outremont réfléchit déjà à l’utilisation qu’il souhaite donner au site.

«Est-ce que le mieux serait de mettre un terrain de soccer ou une autre infrastructure qui réponde à des besoins pour d’autres sports? Tout est sur la table en ce moment», mentionne Mme Patreau.

Le comité citoyen qu’elle préside se penche actuellement sur les infrastructures sportives manquantes à Outremont.