Circuit bleu Charles-Bruneau: pagayer contre le cancer

Pour ses petits patients atteints du cancer, Pauline Tibout naviguera pendant huit heures à bord d’un kayak autour de l’île de Montréal. La médecin en résidence au CHU Saint-Justine participe au défi du Circuit bleu Charles-Bruneau afin d’amasser des fonds au profit de la recherche et du développement de projets dédiés à l’hémato-oncologie pédiatrique.

C’est sans expérience en kayak que l’Outremontaise a sauté à pieds joints dans cette aventure d’une journée avec son conjoint Éric Ledru. Le 15 septembre, le couple partira de la Berge de l’Alose à Laval et pagaiera jusqu’au parc national des Îles-de-Boucherville, ce qui représente une distance de 30 km. Trois des collègues de Pauline Tibout et leur conjoint les accompagneront aussi sur l’eau.

L’implication de leurs patrons dans différents défis de la Fondation Charles-Bruneau les a inspirés à s’investir à leur tour dans la cause.

«On a entendu parler du tour Charles-Bruneau en kayak lors d’un congrès en hémato-oncologie. On se disait; « on n’a jamais fait de kayak, on le fera jamais »», raconte la jeune femme de 27 ans.

C’est finalement l’un de leurs supérieurs qui les a convaincus d’embarquer dans ce tour de l’île fluviale. Ensemble, ils forment l’équipe les Globules et visent à récolter 5 575$.

Jamais abandonner

Dania, Mélie, Sarah-Léane et Sara sont les quatre héroïnes de cette cinquième édition du Circuit bleu Charles-Bruneau. Dans le cadre de son travail, Pauline Tibout côtoie deux de ces jeunes atteintes du cancer qui sont en traitement ou en rémission.

«Le déclic a été nos mentors, mais ce qui nous motive le plus, ce sont les enfants. Je voulais participer pour qu’elles me voient faire le défi et sachent que les gens qui les soignent veulent s’investir dans ce genre d’événement. Ça leur montre qu’elles ne sont pas toutes seules», soutient la médecin.

En cours de route, Mme Tibout aura une pensée pour ses patients, particulièrement lorsque l’énergie lui manquera.

«On voit leurs hauts et leurs bas. On voit les journées où ils sont moins motivés. Notre défi est très loin du leur, mais si on a des moments qu’on trouve un peu plus difficiles, on sait qu’eux ils n’abandonnent pas. Donc, nous non plus, on ne va pas abandonner», fait-elle valoir.

La professionnelle de Sainte-Justine souligne que cette activité de financement a un impact majeur pour améliorer la qualité de vie des patients en plus de contribuer à la recherche qui permet d’améliorer le taux de guérison. Celui-ci est passé de 35% à plus de 80% en près de 40 ans pour le type de cancer le plus répandu, la leucémie.

Préparation

Pauline Tibout et son équipe ont eu à passer une formation obligatoire en kayak de mer de niveau 1. Durant cette journée, ils ont notamment appris les techniques de base pour pagayer et bien utiliser leurs forces. Ils ont par la suite navigué en eau vive pour apprendre à gérer les courants.

Jusqu’à maintenant, la résidente d’Outremont dit apprécié la pratique de ce sport et même d’y avoir pris goût. «C’est certain que l’été prochain, je me loue un kayak des mers et j’essaie de faire la formation de niveau 2», confie-t-elle.

Le Circuit-bleu Charles-Bruneau se déroule du 13 au 16 septembre. Certains participants feront les quatre jours du défi qui représente une distance 110 km.

200 000$

Le Circuit-bleu Charles-Bruneau souhaite dépasser le montant de 200 000$ amassé l’an dernier. Jusqu’à maintenant le défi a accumulé plus de 168 000$.

Pour faire un don

circuitbleu.charlesbruneau.qc.ca