trouveTAplace: des vidéos sur le parcours parfois difficile vers l’emploi

«Quand t’es rendu mère de famille monoparentale, t’as 32, 33 ans, retourner aux études et te dire que tu vas prendre des prêts et bourses, des dettes, je me croyais trop vieille pour ça», témoigne une jeune femme dans une nouvelle vidéo du Carrefour jeunesse emploi de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est (CJE PAT/ME).

Mélissa Boismenu est la plus récente figure de la campagne #trouveTAPlace. Dans une vidéo mise en ligne sur Facebook, cette secrétaire habitant Pointe-aux-Trembles parle de son passage au CJE PAT/ME, qui l’a menée vers un diplôme d’études professionnelles en secrétariat et un emploi au bureau de la députée de Pointe-aux-Trembles.

«Le Carrefour jeunesse emploi a été un gros signe de motivation pour tout ce qu’on veut entreprendre, mais qu’on n’a pas le cran de faire seule, assise chez soi, avec la peur de l’inconnu, de faire le saut, de changer de carrière ou de simplement entrer sur le marché du travail», affirme Mme Boismenu.

La directrice adjointe du CJE PAT/ME, Marie-Lyne Bernard, promet quatre autres capsules vidéo «tout aussi touchantes que celle de Mélissa», chaque lundi, sur la page Facebook du Carrefour. Avec sa campagne #trouveTAplace, l’organisme de la rue Robert-Chevalier espère faire connaître ses services d’aide en recherche d’emploi, en retour aux études, en persévérance scolaire et en entrepreneuriat.

«Nous comptons environ 250 clients annuellement pour l’ensemble de nos services, et leurs profils sont très différents puisqu’on couvre les 16 à 35 ans», explique Mme Bernard. «Nous avons beaucoup de 20-25 ans et de 30-35 ans, de gens en situation familiale, mais aussi des jeunes qui cherchent à se positionner sur le marché de l’emploi. Il y a aussi le chômeur qui a un condo à Pointe-aux-Trembles et veut retourner au travail rapidement.»

La secrétaire-réceptionniste du CJE met l’emphase sur l’approche humaine de l’équipe multidisciplinaire du Carrefour. «On ne traite pas les gens comme des numéros», fait valoir Catherine Goddard, dans une vidéo. «C’est important pour nous que les gens qui viennent ici puissent trouver leur passion, leur voie.»

Spectacle

La campagne #trouveTAPlace culminera avec Le Show du Carrefour, un spectacle d’humour sur le thème de l’emploi, le 12 mai prochain à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles, au 14001 rue Notre-Dame Est. L’événement sera animé par l’humoriste Michel Mpambara et mettra en vedette trois humoristes de la relève.

