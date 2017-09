Pas de voie réservée dans PAT: «dommage», selon Transport 2000

Le président du groupe de pression Transport 2000, François Pepin, trouve regrettable que le projet de voie réservée pour autobus sur Notre-Dame Est ne passera pas dans Pointe-aux-Trembles.

«Je comprends les enjeux d’aménagement et de revitalisation du Vieux Pointe-aux-Trembles, mais les voies réservées sont un outil important réduire la circulation automobile et améliorer le transport collectif que 35% de la population de Montréal utilise», plaide M. Pepin.

«À plus large échelle, on constate de plus en plus d’opposition de la part de riverains à des projets de voies réservées. On peut comprendre l’opposition, mais elle ne vient habituellement pas d’usagers du transport collectif», relève-t-il.

À la fin août dernier, TC Media a appris que la Société de transport de Montréal (STM) retire, de son projet annoncé l’an dernier, un tronçon de trois kilomètres compris entre la 26e Avenue et l’avenue Lesage.

La mairesse de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, a ensuite expliqué que la cinquième voie aurait été plus un inconvénient qu’un avantage dans le secteur.

La STM se concentre dorénavant sur des mesures préférentielles pour bus aux feux de circulation, a confirmé son directeur de la planification et du développement, Michel Tremblay, lors d’une présentation devant le conseil d’arrondissement mardi.