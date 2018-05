Du spaghetti à profusion pour aider les jeunes écoliers

IMPLICATION. Le traditionnel dîner spaghetti pour le Magasin partage de la rentrée scolaire avait lieu lundi le 14 mai. Non moins de 165 personnes y ont participé, en plus des 120 repas livrés, ce qui a permis d’amasser 4275$ pour les enfants du coin dans le besoin.

Organisé par l’organisme Action secours Vie d’espoir (ASVE), l’événement a pu encore une fois réunir gens d’affaires, politiciens, gens du communautaires et citoyens, le temps d’un dîner offert par le restaurant Tomate Basilic et ayant lieu au sous-sol de l’église Vie d’espoir, à Montréal-Est. «Il s’agit toujours d’un beau moment où les gens issus de différents milieux de la communautés peuvent échanger. Il y a toujours une belle chimie et les gens sont bien contents», d’expliquer la présidente de ASVE, Louise Masquer.

Un hommage a été rendu à la fondatrice de l’organisme, Pierrette Joly (voir autre article). Le maire de Montréal-Est, Robert Coutu, la mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, ainsi que le député de La-Pointe-de-l’Île, Mario Beaulieu, ont tous eu l’occasion de lui partager leur appréciation du travail qu’elle a effectué au fil des deux dernières décennies pour aider sa communauté. Absente de l’événement pour des raisons personnelles, la députée de Pointe-aux-Trembles, Nicole Léger, avait quant-à-elle précédemment souligné l’implication de Mme Joly à l’Assemblée nationale.

Rappelons que le Magasin partage de la rentrée scolaire est un projet aidant à fournir matériel scolaire, sacs à dos et boîtes à lunch, entre autres, aux enfants issus de familles défavorisées de la région.