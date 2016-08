Opération de vaccination contre la rage du raton laveur à Montréal

Québec procédera au cours des prochains jours à l’épandage d’appâts vaccinaux dans neuf parcs de la grande région métropolitaine afin de renforcer l’immunisation des ratons laveurs, des moufettes et des renards contre la rage du raton laveur.

À Montréal, l’épandage se fera de façon manuelle près des résidences afin de mieux cibler les endroits où peuvent se cacher les animaux ciblés par cette opération de vaccination.

Quelque 246 000 appâts vaccinaux seront épandus dans les habitats naturels des ratons laveurs, des mouffettes et des renards. Ces lieux incluent notamment les boisés, les abords des cours d’eau et, à l’occasion, les abords des poubelles.

Les parcs du Mont-Royal, des Rapides, de l’Anse-à-l’Orme, du Cap-Saint-Jacques, du Bois-de-l’Île-Bizard, du Bois-de-Liesse, du Bois-de-Saraguay, du Bois d’Anjou et de la Pointe-aux-Prairies sont les parcs ciblés par cette opération de vaccination.

Les appâts vaccinaux ont l’apparence de gros raviolis vert olive. Ils mesurent environ 40 mm sur 22 mm sur 10 mm. En raison de leur couleur, ils se fondent dans l’environnement et sont plutôt difficiles à repérer une fois au sol.

Ils sont aussi très solides, ayant été conçus pour résister à l’impact d’un largage aérien. Normalement, les appâts vaccinaux doivent être perforés pour répandre le vaccin qu’ils contiennent, ce que les animaux sauvages font en les croquants.

Les équipes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sillonneront également 89 municipalités de l’Estrie et de la Montérégie, parcourant ainsi un territoire de près de 4 000 km².

État de la situation

Ce printemps, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a maintenu ses activités de surveillance intensive et a devancé ses activités de contrôle à la suite de la découverte, en 2015, d’un cas de rage du raton laveur dans la portion québécoise de la réserve autochtone d’Akwesasne.

Ce cas était associé au foyer épidémique qui a frappé le nord de l’État de New York en 2015 où quinze animaux atteints de rage au total avaient été découverts à proximité de la frontière québécoise.

Plus de la moitié de ces cas se situaient à moins de 5 km de la frontière du Québec. Pour éviter que de nouveaux cas de rage du raton laveur ne soient détectés au Québec en 2016, une première opération de vaccination des animaux sauvages a été réalisée en avril dernier.

Le risque de réintroduction de la rage du raton laveur au Québec demeure bien réel en 2016.

Les enjeux de santé publique sont majeurs, car la rage est une maladie mortelle. Ainsi, les opérations de surveillance et de vaccination se poursuivent afin d’éviter le développement d’un foyer épidémique de rage en territoire québécois.

Consignes à l’intention des citoyens

Pour assurer le succès de ces opérations, les citoyens des régions visées doivent suivre les consignes suivantes :

-Signaler les ratons laveurs, les mouffettes ou les renards morts, désorientés, paralysés ou anormalement agressifs en composant le 1 877 346-6763 ou en remplissant le formulaire en ligne sur le site rageduratonlaveur.gouv.qc.ca;

-Éviter de manipuler les appâts vaccinaux;

-En cas de contact avec un appât perforé ou brisé, composer le numéro qui apparaît au dos des appâts ou joindre le service Info-Santé au 811;

En tout temps, il est aussi conseillé aux citoyens de :

-Ne jamais approcher les animaux inconnus, qu’ils soient domestiques ou sauvages;

-Faire vacciner les animaux domestiques en consultant un médecin vétérinaire;

-Ranger les poubelles extérieures hors de la portée des animaux;

-Nettoyer la plaie, en cas de morsure, de griffure ou d’autre type de contact avec la salive d’un animal, même si elle est en apparence mineure, avec de l’eau et du savon pendant 10 minutes et communiquer le plus rapidement possible avec Info-Santé au 811 afin d’obtenir un suivi médical adéquat, en cas de besoin;

-Consulter un vétérinaire, en cas de morsure ou de contact entre son animal de compagnie et un animal sauvage.