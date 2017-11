Chantal Rouleau réélue dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

La mairesse sortante de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, a remporté sa troisième élection avec un peu plus de 57% des voix le dimanche 5 novembre dernier.

La candidate d’Équipe Denis Coderre a battu son rival de Projet Montréal, Pietro Mercuri, par 4786 voix, au terme d’une élection affichant un taux de participation de 42%.

Peu avant sa victoire, Mme Rouleau a indiqué que son administration «travaillera» avec la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, élue avec environ 51% des voix, soit 27 138 de plus que son plus proche rival, le maire sortant Denis Coderre.

«On va travailler avec la nouvelle administration, mais il y a une chose dont vous devez être certains: nous allons être l’administration de l’est de Montréal», a déclaré Mme Rouleau à ses partisans, avant de quitter le centre Boscoville pour aller joindre M. Coderre, qui «quitte la vie politique municipale».

«Nous allons défendre tous les jours les citoyens et citoyennes de l’est de Montréal.»

– Chantal Rouleau

«L’objectif qu’on a de faire de notre arrondissement la plus belle porte d’entrée sur l’île de Montréal, c’est ce que nous sommes en train de réaliser et allons continuer de réaliser», a-t-elle ajouté, en référence à un objectif mentionné depuis plusieurs années.

Mme Rouleau siègera avec cinq des six conseillers sortants et candidats d’Équipe Denis Coderre pour Montréal. Suzanne Décarie, Nathalie Pierre-Antoine, Giovanni Rapanà, Gilles Déziel et Richard Guay ont été réélus.

Manuel Guedes a toutefois perdu de justesse (52 voix) contre sa plus proche rivale de Projet Montréal, l’animatrice radio Lisa Christensen, élue nouvelle conseillère d’arrondissement du district de La Pointe-aux-Prairies.

Durant la campagne électorale, Chantal Rouleau et son équipe se sont notamment engagées à développer l’économie verte, à favoriser la décontamination de terrains industriels, ainsi qu’à favoriser le commerce local et l’émergence de nouveaux commerces.

Chantal Rouleau a été élue pour la première fois lors d’une élection complémentaire en 2010.