Des investissements pour rouvrir au public l’île Lapierre

Le gouvernement du Canada va investir plus de 5 M$ pour la restauration du marais intérieur de l’île Lapierre, à Rivière-des-Prairies. Aujourd’hui fermée au public, celle-ci pourrait être à nouveau ouverte aux citoyens dans les prochaines années.

Un marais de 1,5 hectare va être recréé afin de permettre les activités de fraie, d’alevinage et d’alimentation du poisson sur cette île située à proximité du pont de l’autoroute 25. Ce projet devrait également générer des habitats propices aux oiseaux et à différentes autres espèces.

Mis en place pour compenser la perte de milieux naturels à la suite de la construction du nouveau pont Champlain, cet investissement pourrait ouvrir la porte à une réouverture de l’île Lapierre au public. Une volonté du maire de Montréal.

«Ce projet d’aménagement faunique […] conduira à moyen terme à l’ouverture d’un nouveau secteur du parc-nature du Ruisseau De Montigny, celui de l’île Lapierre, un site magnifique, mais encore inaccessible à ce jour. Notre objectif dans un futur rapproché est d’y développer des aménagements récréatifs afin de redonner aux Montréalais un accès aux berges et vitrines sur la rivière des Prairies», explique Denis Coderre, dans un communiqué.

La fin des travaux attendue en 2018

L’organisme Canards Illimités Canada, qui se bat pour la conservation des milieux humides, voit cette annonce d’un bon œil.

«Les milieux humides figurent parmi les écosystèmes les plus riches de la planète. Ils aident à filtrer l’eau, à nous protéger contre les inondations et à contrebalancer les effets néfastes des changements climatiques. À ce jour, plus de 80% des milieux humides ont disparu dans la grande région de Montréal. Il faut donc éviter de cumuler davantage de pertes», explique le directeur de la section québécoise, Bernard Filion.

Différents appels d’offres vont être lancés dans les prochains mois. Les premiers travaux débuteront en 2017 et devraient se conclure en 2018.

L’île Lapierre appartient au Réseau des grands parcs de la Ville de Montréal. Sa vente, en 2008, avait fait l’objet d’une vaste polémique concernant le prix de transaction.

Cette île avait été vendue par un promoteur immobilier pour la somme de 14 M$, alors que son coût aurait été estimé à moins de 400 000 $ quelques mois plus tôt.