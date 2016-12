Les glissades du centre aquatique ne rouvriront pas avant l’automne 2017

Reportée à plusieurs reprises et prévue finalement pour début 2017, la réouverture des glissades d’eau du centre aquatique de Rivière-des-Prairies va encore être retardée.

Fermées depuis octobre 2014 en raison de fissures qui étaient apparues sur la structure, ces glissades devaient être entièrement remplacées et les travaux, prévus pour une durée de quatre mois, devaient débuter avant l’hiver.

Alors que le centre aquatique aurait poursuivi son fonctionnement, la zone de travaux aurait quant à elle été sécurisée «pour maintenir le service et les activités du centre dans un environnement sécuritaire».

Un appel d’offres avait d’ailleurs été lancé dans ce sens, dès le mois de septembre.

Propositions excessives

Mais au courant du mois d’octobre, seuls deux soumissionnaires avaient contacté l’arrondissement. Et le prix proposé a été jugé excessif. «Les écarts entre les soumissions conformes et l’estimation faite par notre professionnel sont de 62% et 205% plus élevés», écrit l’administration.

L’arrondissement de RDP-PAT a donc décidé d’annuler cet appel d’offres et doit, en raison de clauses prévues à cet effet, verser une compensation monétaire de l’ordre de 2 000$ au plus bas soumissionnaire.

«On ne voulait pas dépenser les fonds publics n’importe comment, il faut faire attention, explique Giovanni Rapanà, conseiller de Rivière-des-Prairies. Mais on veut revoir ces glissades. Il y a beaucoup de demandes de la part des résidents et c’est un bon outil pour continuer d’attirer des familles dans ce quartier.»

Alors que l’arrondissement prévoit de lancer un nouvel appel d’offres pour l’acquisition de l’équipement au mois de janvier, la réouverture envisagée au public de ces glissades d’eau est repoussée à l’automne 2017.