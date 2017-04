Découvrir d’autres côtés au projet Espace Rivière

Une activité de découverte urbanistique propose cette année d’en savoir plus sur l’environnement et l’histoire du pôle René-Masson, secteur que veut transformer l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

L’Éco-quartier de la Pointe-aux-Prairies (Ecopap) organise une cinquième Promenade de Jane dans l’arrondissement le 6 mai prochain, cette fois dans les environs d’Espace Rivière, un projet de centre multifonctionnel à proximité du centre aquatique de Rivière-des-Prairies, de l’École secondaire Jean-Grou et du parc René-Masson.

«Je vais notamment parler de la serre Rivard-Paquette – qui servait autrefois à des activités pour élèves en difficulté et que l’Écopap a reprise – et du boisé à côté de Jean-Grou, classé d’importance environnementale parce qu’il a des espèces fauniques et arboricoles», annonce le chargé de projet à l’Ecopap Kamaliddine Mohamed.

Durant l’activité, la présidente de la Société historique de Rivière-des-Prairies décrira l’histoire des lieux. Un représentant de la Ville de Montréal sera également présent pour décrire le projet Espace Rivière, ajoute M. Mohamed.

Les inscriptions se font au www.150conversationsenmarche.com

Dans les mains d’étudiants

Le 26 avril prochain, une équipe d’étudiants en design industriel de l’Université de Montréal qui approfondit des concepts et besoins identifiés par des utilisateurs du futur projet Espace Rivière présentera le résultat de ses travaux à la bibliothèque.

Les concepts proviennent d’un exercice de codesign mené en 2016, durant lequel des adolescents, des employés de l’arrondissement et des représentants d’organismes communautaires ont participé à la conception du design du projet.

L’arrondissement annonce depuis au moins 2015 son intention de créer un espace commun regroupant une nouvelle bibliothèque, une maison de la culture et des espaces communautaires pour Rivière-des-Prairies.

L’ouverture était alors espérée en 2018.