Affaire Sanimax: Coderre s’en mêle

Le maire de Montréal a donné son appui aux revendications de résidents de Rivière-des-Prairies excédés par des mauvaises odeurs émanant de l’usine d’équarrissage de l’entreprise Sanimax.

«Je vais m’en occuper», a assuré Denis Coderre, venu annoncer les candidats de son parti dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Trembles.

Plus tôt en matinée, le maire a rencontré un groupe de résidents qui l’avait interpellé quelques jours plus tôt afin de solliciter son intervention.

Depuis des années, des résidents se plaignent d’odeurs émanant de l’usine de Sanimax et de déversements de carcasses d’animaux dans la rue. La mairesse d’arrondissement Chantal Rouleau et le conseiller d’arrondissement Manuel Guedes déplorent aussi un non-respect de la réglementation municipale. L’entreprise conteste en cour plusieurs contraventions totalisant des centaines de milliers de dollars.

«On va regarder ça. On veut s’assurer que les gens aient un milieu de vie décent. Et le développement économique doit aller de pair avec le développement durable. Je veux remercier Chantal et Manuel pour leur travail colossal. Vous avez l’appui du maire de Montréal», a ajouté M. Coderre mercredi.