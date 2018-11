Une séance d’information sur la voie réservée de Maurice Duplessis

Une soirée d’information est organisée afin de présenter les résultats d’une étude élargie sur les stationnements sur rues suite à la mise en service de la voie réservée sur le boulevard Maurice-Duplessis.

L’arrondissement invite les citoyens à se présenter le 7 novembre à 19 h au gymnase de l’Académie Léonardo da Vinci (12025, Avenue André-Dumas) afin de présenter les résultats de cette étude.

Cette présentation sera suivie d’une période de questions.

« À l’issue de cette étude, nous nous engageons à convenir, avec la STM et les citoyens, d’une solution répondant aux préoccupations de ces derniers tout en permettant de rencontrer les objectifs de l’arrondissement, de la Ville de Montréal et de la STM en matière de mobilité et de développement durable », a souligné la mairesse suppléante Suzanne Décarie par communiqué.

Cette étude a débuté au mois d’octobre s’est étendue sur trois kilomètres, entre la rue La Valinière et le boulevard Rodolphe-Forget.

Une source de tensions

L’ajout de la voie réservée à la STM et les interdictions de stationnement qu’elle a engendré a suscité des contestations chez certains résidents.

Des élus ont aussi demandé une suspension du projet. Le conseiller de ville Giovani Rapanà, appuyé par la conseillère d’arrondissement Nathalie Pierre-Antoine, a déposé en octobre une motion visant à suspendre temporairement le projet.

Les deux élus de RDP-PAT, qui avaient d’abord appuyé le projet, ont affirmé que la STM n’avait pas fait le nécessaire pour répondre aux inquiétudes des citoyens.

Ce projet avait été adopté par le conseil d’arrondissement à l’unanimité en juin dernier.