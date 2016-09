Réfection de parcs et de bâtiments au programme

Dans son projet d’immobilisation des trois prochaines années, l’arrondissement de Saint-Laurent rénovera notamment les bâtiments municipaux et réaménagera les parcs avec une enveloppe de 43,2 M$, dont plus de 65 % sont à la charge des contribuables.

Environ le quart du budget sera alloué à l’aréna Raymond-Bourque, qui bénéficiera d’investissement de 10,8 M$ sur trois ans, dont 80 % proviennent du Programme montréalais de soutien à la mise aux normes des arénas.

Le revêtement extérieur sera refait, les portes seront modifiées et des travaux sur les systèmes électromécaniques du bâtiment seront effectués. De plus, les aménagements pour l’accessibilité universelle seront complétés.

La mairie, les ateliers municipaux et les édifices du parc Marcel-Laurin bénéficieront quant à eux de rénovations en 2018 au coût de 3 M$ chacun. La réfection complète de la toiture du Centre des loisirs, âgée de 23 ans, est pour sa part prévue pour l’an prochain au coût de 2 M$.

Parcs

Le développement de parcs et d’aménagements extérieurs profitera de 9 M$ d’investissements dans plusieurs quartiers, bien qu’un tiers sera consacré à Bois-Franc.

Le Vieux Saint-Laurent ne sera pas oublié, puisque 1,6 M$ sera consacré aux parcs de ce quartier central, en plus du budget alloué à la nouvelle place publique, qui sera inaugurée sur le boulevard Édouard-Laurin à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal.

Voirie

Un volet du PTI est dédié à la réfection routière et au mobilier d’éclairage, pour un total de 6,6 M$ sur trois ans. La réfection de pavage et de trottoirs sera réalisée au coût de 600 000 $ par année, tandis qu’un budget de 500 000 $ est alloué à la réfection du réseau d’aqueduc.

La conversion de l’éclairage des rues aux diodes électroluminescentes (DEL) se poursuivra grâce à un investissement de 1,2 M$ pour l’année 2017 et de 1 M$ pour les années 2018 et 2019. Une partie de ce projet important sera réalisée conjointement avec Hydro-Québec.

Piste d’athlétisme Ben-Leduc

Les athlètes ne bénéficieront pas d’une nouvelle piste cet automne au parc Marcel-Laurin, contrairement à ce qui avait été annoncé par le conseil en juin. Le lancement de l’appel d’offres est sujet à l’obtention d’une subvention de la ville-centre qui défraie 50 % des coûts. Le chantier pourrait ne débuter qu’en 2017, si l’arrondissement n’a pas de nouvelles de ce financement rapidement.

«Nous ne voulons pas nous priver de ce montant, cela nous permettra de réaliser une meilleure mise à niveau de l’installation», a précisé Josée Boudreau, chargée de communications à l’arrondissement.

Un échéancier mal estimé était à l’origine de l’annonce de travaux pour septembre.

Les travaux de réfection complète de la piste d’athlétisme Ben-Leduc, au coût total de 1,3 M$, ont pour objectif de maintenir la reconnaissance de la Fédération québécoise d’athlétisme. Les installations avaient été construites en 1976 dans la foulée des Olympiques de Montréal.

Le revêtement sera remplacé dans certains secteurs, notamment dans la zone de course du 100 m, alors que les trous et fissures seront réparés. Les aires de saut à la perche, en hauteur et en longueur ainsi que du lancer du poids, marteau, disque et javelot seront refaites.

Des estrades de 500 places seront installées et un accès direct au complexe sportif est prévu.