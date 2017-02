L’Express en route vers les séries

L’équipe juvénile féminine de basketball de l’école secondaire Saint-Laurent se place en milieu de peloton, en prévision des séries éliminatoires de la ligue NISAA (National Independent School Athletic Association), à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, du 2 au 4 mars.

En tournoi au New Jersey ce week-end, L’Express a perdu par seulement 3 points en prolongation par la marque de 69-66 contre Life Center Academy, qui les accueillait à Burlington. Les Laurentiennes avaient tout de même réussies à s’imposer 44-37 face à Ewing High School.

Durant cette partie, Taisha Exanor s’est encore une fois démarquée et a été nommée meilleure joueuse. Elle avait reçu les honneurs la semaine précédente en marquant 28 points face à Riverdale Baptist, lors du tournoi The MECCA, à New York.

L’athlète de 5’11 » est d’ailleurs invitée au camp de l’équipe nationale qui va se dérouler à la fin de mars. Paule-Beline Ibata s’est quant à elle illustré face à Life Center.

«Nous n’avons pas un rôle de favori, mais nous espérons arriver en finale, souligne l’entraîneur Daniel Lacasse. Nous avions terminé en demi-finale l’année dernière.»

M. Lacasse est confiant, car l’équipe Hamilton Heights de New York, qui les avait défaites en 2016, sera absente cette année.

Par ailleurs, l’école secondaire Saint-Laurent accueillera le championnat provincial de basketball au printemps. D’ici là, les équipes vont en profiter pour rester à domicile et se reposer, au moins jusqu’aux séries de la NISAA pour les juvéniles filles.