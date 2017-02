Alan DeSousa veut succéder à Stéphane Dion

Alan DeSousa veut quitter la mairie de Saint-Laurent. Après 30 ans en politique municipale, il a décidé de faire le saut au fédéral. Il a annoncé vendredi qu’il briguera le siège de Stéphane Dion, tout comme trois autres candidats.

M. DeSousa a confirmé les rumeurs qui allaient bon train depuis quelques jours déjà en présentant au YMCA de la rue Décarie ses intentions d’être candidat à l’investiture du Parti libéral du Canada

«Comme maire, je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli. En tant que futur député, je veux continuer à faire progresser notre communauté. Je veux être votre voix à Ottawa et, comme je l’ai fait pour près de trente ans pour Saint-Laurent, je vais me battre pour vous», a déclaré M. DeSousa depuis la salle où il organisait les réunions d’information pour les locataires de Norgate depuis 1982.

La circonscription a été laissée vacante à la suite du départ de l’ex ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, nommé ambassadeur en Allemagne et auprès de l’Union européenne. Des élections partielles auront lieu au courant de l’année.

Saint-Laurent est un château fort libéral. M. Dion, qui était en poste depuis 20 ans, avait été réélu avec 62 % des voix en 2015.

«M. Dion laisse un grand vide à remplir. Je crois que je peux faire le travail, car Saint-Laurent est ma maison», souligne celui qui réside dans le quartier depuis 44 ans.

Plusieurs personnes avaient déjà manifesté leur intérêt de se présenter à l’investiture du Parti libéral, notamment la fiscaliste Marwah Rizqy, qui s’était présentée dans Hochelaga en 2015. L’ancienne députée de Nelligan, Yolande James, briguerait également le poste, selon les informations de Radio-Canada, tout comme l’ex-dragon, François Lambert.

Parcours

À la tête de l’arrondissement depuis 16 ans et conseiller municipal de l’ancienne Ville Saint-Laurent dès 1990, M. DeSousa a été élu sous la bannière de l’Équipe Denis Coderre après être passé par Union Montréal. Originaire du Pakistan, le comptable de 57 ans a notamment travaillé en fiscalité.

«J’ai une réputation, surtout une expérience concluante et reconnue pour aider les « petits gars ». Peut-être c’est parce que je suis un petit gars moi-même et je voudrais apporter cette hargne et énergie à la Chambre des Communes», ajoute M. DeSousa.

La circonscription multiculturelle de Saint-Laurent, avec plus de la moitié de sa population originaire de l’extérieur du Canada, a les mêmes limites que l’arrondissement.