Une expérience en or

Sous la direction artistique du Laurentien Dimitri Ilias, quelque 450 enfants du Grand Montréal, sont montés pour la première fois sur une scène, la semaine dernière, pour présenter trois chansons de L’or du roi Midas, un livre-CD qui sortira cet automne. Plus de la moitié des élèves proviennent d’écoles francophones et anglophones de Saint-Laurent (changer selon vos écoles).

L’opéra pour enfants raconte le mythe de la Grèce antique, où le roi Midas demande au dieu Dionysos que tout ce qu’il touche soit transformé en or. C’est à la fois un projet artistique et éducatif.

«En plus des répétitions et des enregistrements, les enfants vont rencontrer un illustrateur et apprendre comment on réalise un CD professionnellement, notamment le mixage et le montage», explique M. Ilias.

Les jeunes chanteurs proviennent de 20 écoles différentes se rattachant aux commissions scolaires English-Montréal (ESBM), Marguerite-Bourgeoys (CSMB) et Sir-Wilfrid-Laurier, ainsi que de l’école Socrates-Démosthène de la communauté hellénique du Grand Montréal. Le recrutement des choristes a nécessité 2 600 auditions.

«Dimitri est venu en classe et nous a fait chanter trois « la », du plus grave au plus aigu», explique une élève de 4eannée de l’école des Grands-Êtres, Agathe Jacques.

Les cinq établissements participants de la CSMB sont à Saint-Laurent et ce sont les professeurs de musique des écoles au Trésor-du-Boisé, Beau-Séjour, Enfant-Soleil, des Grands-Êtres et Katimavik-Hébert qui assistent le directeur musicale.

Apprentissage

M. Ilias, qui travaille avec la maître chant Maria Diamantis à Chroma Musika, en est à son quatrième projet du genre. Le temps des fleurs, le temps des neiges avait réuni 320 enfants en 2015.

«J’ai appris à chanter en groupe et j’ai beaucoup aimé le tapis rouge, lors du lancement», souligne Sara Achi, une élève de 5e année de l’école Enfant-Soleil, qui participe à la chorale pour une deuxième année.

Le chœur est accompagné de l’ensemble symphonique Panarmonia sous la direction de Mark Dharmaratnam, avec une musique composée par Giannis Georgantelis. L’histoire du roi Midas est contée par l’auteur-parolier Glen Huser, adaptée en français par le poète Robert Paquin.

«La légende m’a appris que Midas ne voulait pas vraiment le pouvoir et qu’il fallait bien choisir avant de faire quelque chose», précise une élève de 4e année de l’école Enfant-Soleil, Hinata Rosa-Carrelli.

Selon M. Ilias, le projet permet bien plus que de découvrir le chant choral, car «on apprend la compassion, l’empathie, la discipline, les langues et l’histoire».

Il travaille également à organiser une prestation au Parlement d’Ottawa, en plus de celle prévue cet été au grand défilé de la Fête nationale à Montréal.

Le coût du projet, qui s’élève à près de 50 000 $, est en partie couvert par la Ville de Montréal, les écoles et les commandites, mais Chroma Musika est en début de campagne de financement pour ce disque.

Le livre, illustré par Philippe Béha, et son CD paraîtra cet automne aux éditions Planète Rebelle. Un lancement est prévu lors du Salon du livre de Montréal, en novembre.

Écoles participantes

Socrates-Démosthène

Commission scolaire English-Montréal

Gardenview

Roslyn

Willingdon

Cedarcrest

Royal Vale

Edinburgh

Pierre de Coubertin

Honoré Mercier

Sinclair Laird

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Katimavik-Hébert

Beau-Séjour

Enfant-Soleil

des Grandes-Êtres

au Trésor-du-Boisé

Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier

Souvenir

St-Vincent

Hillcrest

Laval Junior Academy

Laval Senior Academy

Twin Oaks