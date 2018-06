Un bassin pas si paradisiaque

Myriophylle

Conséquence de l’eau stagnante, mais aussi problème plus vaste au pays, le myriophylle à épi, une plante aquatique envahissante, s’étend dans le bassin de la Brunante. L’arrondissement a un contrat avec un fournisseur externe pour le contrôle des algues et plantes, afin de maintenir le plan d’eau dans un état acceptable. Selon les résidents de l’île, il taille le myriophylle. Or, cette plante se reproduit par bouturage, ce qui signifie qu’elle se répand et se multiplie quand elle est coupée.