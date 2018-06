Collecte et réparation de vélos

Le programme de réinsertion socioprofessionnelle des jeunes et des immigrants Vélogik est de retour dans les parcs cet été. Chapeautées par le Carrefour jeunesse emploi (CJE) de Saint-Laurent, la douzaine de stagiaires offrent des mises au point de vélo dans les parcs Hartenstein et Painter, du mercredi au samedi.

L’équipe organise également une collecte de vélos, afin de les réparer et les redonner gratuitement à la communauté. Les personnes qui possèdent un vélo qui ne sert plus peuvent l’apporter dans le parc Painter (260, rue Marcotte) le samedi 30 juin, entre 10h30 et 14h30.

Pour plus d’infos: facebook.com/velogik/