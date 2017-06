Fusion dans le milieu sportif de l’est de Montréal

La Commission sports et loisirs de l’est de l’île de Montréal (CSLEIM) et Sport et loisir de l’île de Montréal (SLIM) deviennent une seule entité alors que les deux organisations ont annoncé leur fusion au cours du mois de juin.

Cette décision maximiserait les ressources offertes aux athlètes et intervenants sportifs de l’est de Montréal.

«La commission avait des ressources et des liquidités plus limitées. Ses interventions étaient aussi de moins longue portée. Avec cette fusion, les athlètes, mais également les corporations sportives, auront un meilleur support», affirme Josée Scott, de SLIM.

La nouvelle organisation gardera le nom de Sport et loisir de l’île de Montréal et les employés de la commission ont été intégrés à l’équipe du SLIM.



Nouveaux territoires?

Le SLIM planche actuellement sur une démarche de planification stratégique qui porte notamment sur le redécoupage de l’île de Montréal pour la finale des Jeux du Québec. Actuellement, le territoire est découpé en trois territoires, soit Bourassa, Montréal et Lac-Saint-Louis.

L’organisation ira à la rencontre des organismes sportifs pour connaître leur opinion sur le découpage des territoires cet été et rédigera ensuite un rapport qu’elle remettra au gouvernement du Québec, au plus tard en 2018.