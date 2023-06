Un an après «Les Chefs!» Amine Laabi ouvre son resto dans le Mile-End

Karim Ma et Amine Laabi ont ouvert le Loumi, un resto de burgers, salade et poutines à l'halloumi.

Le chef Amine Laabi, candidat coup de cœur de l’édition 2022 de l’émission culinaire Les Chefs! vient d’ouvrir son propre restaurant dans le Mile-End: Loumi.

Situé sur le Boulevard Saint-Laurent au coin de l’Avenue Fairmount, le restaurant Loumi se trouve en plein cœur de la ville. Amine Laabi a créé l’entièreté du menu qu’il voulait à son image: « accessible, réconfortant et dans le partage». Sa spécialité? L’halloumi, un fromage méditerrannéen qui a pour spécificité de ne pas fondre quand on le cuit. On le trouve ici autant dans des burgers ou des grilled cheese, que dans des salades et même des poutines.

«Loumi, pour nous, c’est la combinaison entre l’efficacité de la restauration rapide et la fraîcheur de la cuisine méditerranéenne et du Moyen-Orient», écrit Amine Laabi dans une publication Instagram présentant son restaurant, pour lequel il indique avoir travaillé pendant plusieurs mois avec son ami d’enfance Karim Ma.

Le chef précise que plusieurs options végétariennes sont offertes et il est toujours possible d’accompagner son plat de frites au zaatar (une épice du Moyen-Orient), de thé glacé ou de limonade maison.

Loumi: 5181 boulevard Saint-Laurent