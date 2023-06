Bouffe mexicaine, margaritas et ambiance au Taco Fest 2023

Envie de déguster des tacos authentiques et originaux, de manger des churros ou encore d’apprendra la salsa? Le Taco Fest, qui se déroulera au Vieux-Port de Montréal du 2 au 4 septembre prochain, est fait pour vous!

Le Taco Fest sera en effet de retour au Vieux-Port de Montréal, plus précisément à la Plage de l’Horloge, après une populaire première édition en 2019, qui avait rassemblé près de 15 000 personnes.

«Nous sommes très excités d’être de retour à Montréal avec cet événement! Le Taco Fest se veut un rassemblement festif qui célèbre le meilleur de la cuisine mexicaine, mais également la richesse de cette culture chaleureuse. Nous savons que les Montréalais sont des amoureux de cuisine, donc nous sommes heureux de leur faire découvrir le meilleur de leur ville», a déclaré dans un communiqué Brad Wishen cofondateur de Cravings Food Co qui est derrière l’événement.

Gracieuseté, Taco Fest 2019

Lors du long week-end de la fête du Travail, vous pourrez ainsi découvrir les produits de plus d’une trentaine de commerçants – ainsi que de leurs chefs – afin de goûter à de la cuisine mexicaine authentique. Au menu : enchiladas, burritos, churros, tacos, sauces piquantes et plus!

Pour mieux digérer le tout, des cocktails traditionnels seront aussi servis, notamment à base de tequila et de mezcal.

Et pour ajouter à l’ambiance sur place, il y aura de la musique latine, des jeux interactifs, un atelier de réalisation «de la meilleure guacamole» ainsi que des cours de salsa.

Gracieuseté, Taco Fest 2019 Gracieuseté, Taco Fest 2019

Horaire : De 11h à 22h30 du 2 au 4 septembre 2023 Coût pour une journée : 12,95$ pour entrer à une plage horaire précise ou 18,95$ pour l’entrée à tout moment Nourriture et boissons en vente en surplus sur place *18 ans et plus Billets en ligne seulement ici.