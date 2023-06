Au Musée des illusions, 70 installations promettent de confondre votre cerveau… et de faire de bonnes photos!

Le Musée des illusions arrive à Montréal et promet de vous tordre le cerveau

Dès ce week-end, le Musée des illusions accueille petits et grands dans le Vieux-Montréal. Au total, 70 installations – des effets d’optique, hologrammes et pièces interactives – sont proposées pour jouer des tours au cerveau humain… et prendre des photos qui risquent de bientôt inonder les réseaux sociaux!

Depuis l’ouverture du premier Musée des illusions à Zagreb, capitale de la Croatie, en 2015, le concept a fait mouche. La succursale montréalaise est la 44e à ouvrir dans le monde et la seconde au Canada, après Toronto, qui a le même propriétaire. Des franchises ont ainsi été lancées à Paris, Milan, New York, Shanghai, New Dehli ou encore Dubaï, tandis que d’autres sont déjà annoncées pour Sydney, Londres ou Boston.

L’objectif: être à la fois éducatif et divertissant. Ainsi, chaque installation est accompagnée d’une affichette qui indique comment en profiter pleinement, mais aussi pourquoi nos perceptions sont ainsi flouées. Et contrairement aux musées d’art, ici, on peut toucher à tout!

Vous l’aurez deviné: c’est un lieu tout désigné pour une activité familiale ou une sortie scolaire – des visites guidées permettent d’ailleurs d’en savoir plus sur la science derrière chacune des installations. Mais parce que l’endroit a de quoi saisir aussi les adultes et qu’il permet de prendre des photos assez amusantes, le musée vise à peu près tous les publics.

Parmi les installations du Musée des illusions de Montréal, on pense entre autres à la chambre d’Ames, une illusion d’optique utilisée notamment en cinéma qui donne l’impression, à cause d’un dénivellement de plancher et de la forme des murs, qu’une personne placée dans un coin de la pièce est toute petite, tandis qu’une autre est à l’opposé très grande.

Le musée propose aussi à ses visiteur.euse.s une expérience étourdissante: marcher sur une passerelle alors qu’un cylindre en mouvement s’active tout autour. Bien que le plancher soit stable, notre cerveau ressent le contraire et nous fait perdre le sens de l’équilibre le temps de traverser la pièce.

Plusieurs installations jouent avec des miroirs: dans une salle, on voit son reflet à l’infini, tandis qu’ailleurs, une structure en forme de triangle transforme notre visage en kaléidoscope. Des miroirs sans tain (vous savez, ceux utilisés dans les salles d’interrogatoire qui permettent de voir au travers d’un côté) sont aussi utilisés, notamment pour donner l’illusion d’un tunnel qui s’enfonce très, très loin dans le sol, alors qu’il ne fait en réalité qu’un petit pied de profondeur.

C’est l’émission Brain Games de National Geographic qui a inspiré les deux fondateurs du premier Musée des illusions, Roko Živković et Tomislav Pamuković. Peu après l’ouverture, ils ont été approchés par le groupe Bright Entertainment pour développer des franchises à travers le monde.

Le Musée des illusions de Montréal

Du lundi au dimanche, de 10h à 21h

Entre 20 $ et 26 $ par personne, selon l’âge

54, rue Saint-Antoine Ouest

Site web