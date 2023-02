Vivre dans le Mile End: une ode à la vie urbaine!

Le Mile End est sans contredit l’un des quartiers les plus vivants et colorés de la métropole. Ici, les différentes cultures s’entremêlent pour créer une belle grande mosaïque cosmopolite, dans un décor où l’architecture passée revêt les habits du présent. Ses graffitis vibrants et autres murales époustouflantes sont les témoins de la créativité qui en exulte.

Situé juste au nord du Plateau et bordé par les grandes artères que sont l’avenue Mont-Royal et le boulevard Saint-Laurent, le quartier est résolument branché, mêlant bâtiments historiques, boutiques indépendantes, cafés accueillants et restaurants tous azimuts. On y vient d’ailleurs de loin pour faire le plein de bagels, au Fairmount ou au St-Viateur, deux institutions phares désormais synonymes de Montréal.

Les parcs verdoyants y sont nombreux – Jeanne-Mance, Clark, Saint-Michel, Lhasa de Sela et autres – offrant de petits refuges paisibles, compromis entre verdure et urbanité. On s’y retrouve été comme hiver pour profiter de l’espace, jouer de bon cœur ou simplement se prélasser. Le Mont-Royal est également tout proche, offrant des vues spectaculaires et de nombreuses possibilités pour se dégourdir les jambes.

Le Mile End est aussi connu pour sa scène artistique et musicale émergente, qui attire des talents de partout au Québec et dans le monde. Les bars et les bistros y vibrent tous les soirs au son de la musique en direct, créant une atmosphère festive et décontractée.

Beaucoup souhaitent emménager dans ce quartier, et avec raison. L’esprit communautaire est fort dans le Mile End, avec des événements réguliers tels que des marchés de produits locaux, des festivals de rue et des concerts en plein air qui rassemblent petits et grands.

Les commerces coups de cœur des courtiers immobiliers YE/SARRAZIN

Toutefois, le Mile End, c’est aussi (et surtout!) une grande diversité de commerçants locaux tous plus extraordinaires les uns que les autres. Et qui de mieux placés pour vous en parler que les courtiers immobiliers de l’ÉQUIPE YE/SARRAZIN, qui y vivent et y travaillent tous les jours! Voici quatre commerces coups de cœur qu’ils souhaitent vous faire découvrir…

Café Olimpico

Véritable institution montréalaise nichée sur la rue Saint-Viateur depuis plus de 50 ans, le Café Olimpico est l’un de ces endroits qui a su conjuguer passé et présent, en conservant son esprit d’antan tout en devenant un incontournable pour prendre le café dans le quartier.

Compliments de l’équipe : « On adore s’y installer pour déguster un bon café entre deux visites de propriétés. Des lattes aux cappuccinos, en passant par les cortados jusqu’aux espressos, tout y est servi dans la plus pure tradition italienne. Le duo parfait pour notre équipe immobilière? Un espresso corto avec un bombolini! Et l’été, l’affogato est un must à essayer! »

Bar Henrietta

Ce sympathique resto-bar de l’avenue Laurier dont le décor est inspiré des tavernes des années 1960 et la cuisine, du Portugal, offre une superbe carte des vins, de petits plats succulents et une terrasse super conviviale en été.

Compliments de l’équipe : « C’est l’endroit parfait pour prendre un verre, lors d’un 5 à 7 ou d’une soirée plus formelle, avec une grande diversité de petits plats d’inspiration portugaise à partager. Les incontournables? Le popcorn au manchego et la délicieuse burrata! »

VdeV

Une boutique alliant des styles rétro et industriel où l’on peut découvrir une grande variété d’articles de décoration intérieure. L’établissement, fondé en 2012 par Fanny Vergnolle de Villers, est installé sur le boulevard Saint-Laurent, alors qu’une deuxième succursale a ouvert ses portes à Toronto en 2016.

Compliments de l’équipe : « Que ce soit pour faire du home staging sur une propriété ou décorer leur chez-soi, nos courtiers immobiliers adorent cette boutique. On peut y faire des trouvailles uniques, sur place et en ligne, mais son emplacement sur le boulevard Saint-Laurent est vraiment exceptionnel et on adore y magasiner! »

From Rachel Boutique

Fierté du quartier dont les bureaux sont installés dans le Mile End sur l’avenue Casgrain, cette entreprise montréalaise spécialisée dans les collants et autres accessoires mode durables a été fondée en 2014 par Mélanie, Caroline et Alyeska, trois formidables entrepreneuses. Leur créneau? Réduire l’impact de l’industrie de la mode en utilisant des matériaux écologiques et durables.

Compliments de l’équipe : « Leurs produits sont bien appréciés par notre équipe marketing, ne serait-ce que pour l’expérience d’achat en ligne – de la commande à la livraison – et pour leur grande qualité. Aussi, nous soutenons la mission environnementale de l’entreprise : leurs collants fabriqués en Italie et faits de fibres recyclées et écoresponsables sont des incontournables. »

Le Mile End est un quartier qui vous interpelle? Vous cherchez une propriété dans ce quartier dynamique? Contactez un courtier immobilier de l’ÉQUIPE YE/SARRAZIN qui vous accompagnera avec brio dans la recherche de votre future acquisition immobilière.

