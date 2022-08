Immobilier : six mythes à déconstruire

Tout le monde se fait sa petite idée sur ce qui se trame dans le monde de l’immobilier, souvent influencé par ce qu’on entend dans les médias ou de la part de proches. Bien que les faits soient régulièrement mis en lumière par les professionnels du milieu, certains mythes ont la vie dure… Qui peut démêler le vrai du faux? Puisque les courtiers immobiliers sont au front tous les jours, ils sont les mieux placés pour savoir de quoi il en retourne.

Dans cet article, les courtiers immobiliers à Montréal de l’Équipe YE/SARRAZIN démystifient six mythes qui ne sont pas toujours aussi instinctifs qu’ils y paraissent!

Mythe 1 : La haute saison en l’immobilier, c’est l’été!

Faux ! Le marché immobilier est à son plus calme durant l’été. Puisque la saison estivale est courte au Québec, les gens veulent en profiter! C’est pour cette raison que la haute saison débute en automne, plus précisément en mi-septembre, et se termine en juin.

Mythe 2 : Vendre sa propriété soi-même permet de sauver de l’argent.

Des recherches scientifiques partagées par Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, démontrent qu’un vendeur accompagné par un courtier immobilier reçoit en moyenne 8 % de plus pour sa propriété qu’en vendant par lui-même. Cette différence peut atteindre jusqu’à 12 % en contexte d’offres multiples.

Un courtier immobilier est également encadré par l’OACIQ, un organisme qui protège les intérêts de leurs clients et s’assure que les courtiers respectent la loi sur le courtage immobilier. Il détient une expertise du processus de vente, une connaissance du marché, ainsi que les compétences pour faire rayonner votre propriété auprès d’acheteurs qualifiés.

Mythe 3 : La commission du courtier immobilier est payée par l’acheteur.

A priori, au Québec, lorsqu’on achète une propriété mise en ligne sur Centris (le répertoire référence des propriétés à vendre au Québec), et que celle-ci est vendue par l’entremise d’un courtier, une grande partie, et régulièrement même l’entièreté de la commission du courtier collaborateur (celui qui représente l’acheteur) est acquittée par le vendeur. Alors, pourquoi se passer de l’expertise d’un courtier?

Mythe 4 : L’inspection préachat est obsolète.

Dans les dernières années, on entend un peu partout dans les médias que plusieurs acheteurs omettent l’inspection préachat afin de se donner davantage de chances de gagner une offre d’achat, ou tout simplement pour sauver de l’argent. Il faut cependant savoir que renoncer à l’inspection, c’est de limiter les recours liés à de potentiels vices cachés, connus ou non par le vendeur et omis dans la Déclaration du vendeur (DV). Ce qui pourrait, au final, vous coûter très, très cher.

Puisque le courtier immobilier est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), il est de son devoir de vous recommander de faire inspecter la propriété convoitée. L’inspection est alors primordiale pour protéger l’acheteur.

Mythe 5 : Il n’est pas possible de retirer son offre d’achat à la suite d’une inspection.

Il est possible d’annuler ou de modifier une offre d’achat à la suite d’une inspection, si cette dernière soulève des éléments problématiques pouvant représenter des dépenses considérables additionnelles pour l’acheteur, surtout si ceux-ci n’ont pas été mentionnés dans le formulaire de Déclaration du vendeur. Il y aura alors possibilité de renégocier le prix ou tout simplement de se retirer de l’offre d’achat. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Mythe 6 : La mise de fonds pour une propriété est toujours de 5%.

Plusieurs facteurs peuvent influencer la mise de fonds à débourser sur une propriété. Ces facteurs sont le type de propriété (copropriété, maison unifamiliale ou propriété à revenus), le montant de la propriété, le but de l’achat (investissement ou occupation par le propriétaire) et d’autres facteurs additionnels peuvent être ajoutés à l’équation. Pour en apprendre davantage sur la mise de fonds à débourser pour la propriété convoitée, cliquez ici.

L’équipe YE/SARRAZIN répond à toutes vos questions

Vous avez davantage de questions, ou d’autres croyances à démystifier avant de vous lancer dans un projet immobilier? N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de courtiers immobiliers YE/SARRAZIN.

À lire aussi :















Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.