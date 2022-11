Habiter Villeray, faire partie de l’ADN de Montréal

Lorsqu’on ferme les yeux et qu’on tente de s’imaginer Villeray, il y a de fortes chances que les premières images qui nous viennent en tête soient des polaroïds de ses grands plex aux façades de brique et de calcaire, ainsi que de ses rangées d’escaliers en colimaçon qui ont de quoi marquer l’imaginaire.

Or, ce charme architectural typique de la métropole ne serait rien sans ses grands espaces verts. Des parcs en veux-tu en voilà, entre autres Turin, Prévost, Villeray, et bien sûr l’incontournable parc Jarry. Que ce soit pour un après-midi BBQ, un tournoi de spike ball ou de volley ball, une joute de soccer ou de football, ou tout simplement pour promener Fido, c’est du tout inclus pour relaxer ou s’activer!

Aussi, si vous recherchez un quartier paisible où vous installer avec votre petite famille, sachez qu’ici, il fait bon vivre et voisiner. Depuis plusieurs générations, le quartier Villeray est l’un des endroits les plus appréciés par ceux et celles qui choisissent de s’établir dans la grande ville.

À Villeray, la communauté, c’est important. Avec sa vingtaine de ruelles vertes, dont le charme se métamorphose d’arrangements floraux en été aux sculptures de neige en hiver, les enfants ont de l’espace pour jouer et les adultes pour bavarder, comme l’ont fait plusieurs générations avant eux.

Et puis, Villeray, c’est également une formidable mosaïque de cultures qui se reflètent dans son offre magistrale d’établissements commerciaux : restaurants de tous les horizons, boutiques réputées, terrasses vivantes et tutti quanti… Ici, on ne s’ennuie pas et il reste toujours quelque chose à découvrir.

Les endroits préférés de vos courtiers immobiliers du quartier

Afin de vous faire découvrir quelques secrets bien gardés, nous faisons appel à des courtiers immobiliers spécialisés dans Villeray. En effet, qui de mieux placés que des personnes qui connaissent bien le terrain et dont le métier est de le mettre en valeur? Deux membres de l’équipe l’ÉQUIPE YE/SARRAZIN vous présentent donc aujourd’hui leurs endroits favoris!

PIERRE VIENS, COURTIER IMMOBILIER. Après une vingtaine d’années en affaires dans le secteur de la restauration, Pierre détient une solide expérience de la ville et sait par-dessus tout ce qui fait le charme de Villeray. Parmi ses endroits chouchous, il est un inconditionnel de la boulangerie Le pain dans les voiles, qui a pignon rue de Castelnau.

L’établissement, dont une des baguettes fut primée au Mondial du pain, possède une chouette terrasse l’été pour y savourer un café accompagné d’un délicieux croissant. Selon Pierre, on y retrouve aussi des propriétaires en or et « les meilleurs muffins de Montréal »!

VERONICA LOPEZ PARAGAS, DIRECTRICE MARKETING. Puisqu’elle s’intéresse tout particulièrement aux dernières tendances ainsi qu’aux établissements branchés, Veronica a jeté son dévolu sur un chaleureux café de troisième génération : le Café Larue & Fils.

Également situé sur la rue de Castelnau, ce chouette établissement – complètement urbain et tout en simplicité – offre une grande variété de breuvages plus délicieux les uns que les autres, mais également du café fraîchement torréfié à rapporter à la maison. Quant à Veronica, elle y va spécialement pour son latté à l’avoine, son breuvage de prédilection!

Suivez les membres de l’équipe dans leur découverte de Villeray

Découvrez quelques propriétés à vendre à Villeray

680 rue St-Élie

Charmante maison de type shoebox 7469-7473 av. Querbes

Grand triplex à deux pas du parc Jarry 7691 1re avenue

Maison unifamiliale d’exception 7799-7803 rue Foucher

Remarquable triplex sur rue paisible

À lire aussi :















Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.