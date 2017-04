Fini la multiplication des chats errants à Saint-Léonard

Après un projet pilote «réussi», l’arrondissement de Saint-Léonard lance officiellement la campagne Capture, stérilisation, relâche et maintien (CSRM) des chats errants dans le quartier.

«C’est le meilleur programme disponible pour lutter contre la prolifération des chats errants», lance Lili-Anne Tremblay, conseillère de Saint-Léonard.

L’automne dernier, l’arrondissement, en collaboration avec la SPCA de Montréal, a démarré un projet pilote CSRM. En deux mois, 12 bénévoles se sont inscrits au programme et 25 chats ont été stérilisés.

«C’est très encourageant. Dans certains arrondissements, on m’a dit qu’ils en avaient stérilisé une dizaine en un an», indique les communications de l’arrondissement de Saint-Léonard.

Dans le cadre du programme, le chat sera capturé par des citoyens qui auront suivi une formation auprès de la SPCA préalablement. Un vétérinaire vaccinera et stérilisera l’animal avant de le remettre aux personnes qui les relâcheront à Saint-Léonard. Stérilisés, les chats ne marqueraient plus le territoire et ne seraient plus en chaleur, diminuant ainsi les problématiques d’odeur et de miaulement.

1000 C’est le nombre de chats stérilisés annuellement dans le cadre du programme CSRM.

«C’est un programme qui plaît à tout le monde. Ceux qui aiment les chats pourront continuer de s’occuper d’eux et de les nourrir. Ceux qui les aiment moins seront moins dérangés par ceux-ci, car les comportements jugés nuisibles cesseront», informe Anita Kapuscinska, responsable des communications à la SPCA de Montréal.

En relâchant le chat stérilisé où il a été capturé, celui-ci protégerait son territoire des autres animaux nuisibles, fait valoir la SPCA.

«Les chats sont des animaux territoriaux. Si on retire un chat d’un lieu, son territoire sera repris par d’autres chats ou animaux. En le ramenant dans son territoire, ça permet de limiter la prolifération des colonies», laisse entendre Mme Kapuscinska.

20 736 Un couple de chats a trois portées par année, allant jusqu’à 12 chatons. À la quatrième année, ça correspond à 20 736 chats nés de ce couple et de leur progéniture.

Instauré en 2010 par la SPCA, le programme CSRM est désormais offert dans 10 arrondissements de l’île de Montréal. Depuis son lancement, plus de 5600 chats ont été stérilisés.

Les personnes voulant s’inscrire au programme doivent joindre la SPCA au 514 735-2711, poste 2362.

Le programme CSRM

Lancé en 2010 par la SPCA, le programme CSRM se veut un moyen «efficace et humanitaire» de lutter contre la prolifération des chats errants en limitant leur naissance en stérilisant les animaux.