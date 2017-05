Des leaders inspirants pour faire bouger les jeunes

La table de quartier Concertation Saint-Léonard inaugure le programme des leaders inspirants qui proposera neuf activités gratuites pour les 10-14 ans durant l’été. L’organisme espère lutter contre la délinquance en organisant des rencontres avec des personnalités autour de l’art, la cuisine, le sport ou les jeux vidéo.

Ce nouveau programme s’adresse en priorité aux jeunes issus de la zone de revitalisation urbaine intégrée (RUI) Viau-Robert. La première activité du programme des leaders inspirants aura lieu le 19 juin prochain et des ateliers seront organisés quasiment chaque semaine jusqu’à la fin du mois d’août.

Des personnalités de divers secteurs viendront présenter leur parcours pour donner l’exemple, mais les jeunes seront aussi initiés à leur domaine d’activité et pourront ainsi apprendre à dessiner des mangas, à confectionner des bijoux, à cuisiner, à écrire un slam, à boxer ou encore à jouer des percussions. Concertation Saint-Léonard a voulu proposer un calendrier en accord avec les passions des jeunes du quartier.

« On a une offre diversifiée qui a été établie en concertation avec les acteurs du milieu pour comprendre les intérêts des jeunes et les attirer. Les gens vont présenter leur parcours, mais on voulait quelque chose de fun pour eux », explique Valérie Zummo, agente en sécurité urbaine et urbanisme et responsable de ce nouveau programme.

En plus de six ateliers en compagnie de ces leaders inspirants, ce programme comprend également trois journées avec les policiers du poste de quartier 42 de Saint-Léonard. Alors que les agents sont souvent confrontés à la méfiance des jeunes, les organisateurs espèrent établir un contact dans un cadre décontracté pour construire une relation positive.

« On cherche à créer des opportunités de rapprochement à travers des choses qu’ils aiment faire », détaille Valérie Zummo.

Un cadre global

Ce calendrier d’activité a été pensé en concertation avec les autres acteurs communautaires de l’arrondissement et participe au programme Prévention jeunesse porté par les YMCA du Québec. Ce plan d’action a été entamé fin 2016 pour proposer davantage de projets aux jeunes léonardois et ainsi les éloigner de la délinquance.

« Il y a un vent de concertation et une volonté positive. La problématique a été nommée et chacun essaye d’y mettre du sien pour contribuer à la résolution de cette situation. Notre projet fait partie d’un tout. Si on occupe de plus en plus de jeunes en fonction de leurs intérêts, la délinquance devrait diminuer », espère Rachel Pouliot, la directrice générale de Concertation Saint-Léonard.

Saint-Léonard est un quartier multiethnique en pleine mutation où près d’un quart de la population a moins de 19 ans. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, l’avait qualifié de « laboratoire » lors de la présentation du programme Prévention jeunesse.

Les neuf activités gratuites

Durant tout l’été, le programme des leaders inspirants proposera des activités gratuites pour les jeunes de 10 à 14 ans de l’arrondissement de Saint-Léonard :

– « Viens gamer avec tes policiers ! », le 19 juin à partir de 13h

– Atelier-conférence de dessin manga le 27 juin à partir de 15h

– Atelier-conférence de création de bijoux le 6 juillet dès 13h

– Atelier-conférence de cuisine avec Bob le chef, le 13 juillet à 10h

– Atelier-conférence sur le slam avec M-Mo, le 18 juillet à 13h

– Atelier sur la boxe avec la Léonardoise Maria Mercado, le 4 août à 13h

– Atelier-conférence sur les percussions le 11 août à partir de 14h

– Activité sur les maîtres chiens avec les policiers, date à confirmer

– Match de basket-ball avec les policiers de Saint-Léonard, date à confirmer.

Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire au (514) 323-1417 poste 202 ou sur la page Facebook « Leaders inspirants St-Léonard ».