Montréal Symphonique: du mont Royal à Saint-Léonard

Les Léonardois pourront assister au grand spectacle de la programmation officielle du 375e de la ville de Montréal alors qu’il sera retransmis en direct au parc Wilfrid-Bastien.

Montréal Symphonique unira sur une même scène trois orchestres symphoniques et plus de 400 musiciens, artistes et choristes, au pied du mont Royal.

Une liste impressionnante d’artistes seront sur scène pour un spectacle de deux heures, d’après une mise en scène de Monique Giroux et des arrangements ainsi qu’une direction musicale du chef Simon Leclerc. Les artistes Alain Lefèvre, Coeur de Pirate, DJ Champion, Elisapie, ILAM, Isabelle Boulay, Marie-Josée Lord, Mélissa Lavergne, M-Mo, Patrick Watson, Pierre Lapointe et plus encore, seront de la fête afin de célébrer cet anniversaire avec tous les Montréalais.

«Montréal Symphonique est non seulement un événement phare de la programmation du 375e anniversaire de notre ville, c’est aussi un événement historique, digne de la métropole internationale qu’est Montréal. Au sommet de l’été 2017, au pied du mont Royal comme dans tous les arrondissements, ce spectacle permettra à tous les Montréalais de vivre un moment inoubliable. Où que nous soyons à Montréal le 19 août 2017, nous serons riches et fiers de célébrer autant notre anniversaire que notre vaste diversité, nous serons riches et fiers d’apprécier l’abondance de talents et la créativité montréalaise», a déclaré le maire de Montréal, Denis Coderre.

«Mes collègues du conseil d’arrondissement et moi-même sommes très fiers de projeter ce spectacle, en direct, à la nouvelle scène culturelle du parc Wilfrid-Bastien. Il s’agit exactement du type d’utilisation que nous souhaitions faire de cette installation, soit créer des événements culturels rassembleurs. Ainsi, Montréal Symphonique devient facilement accessible à tous nos résidents», a fait valoir le maire de l’arrondissement de Saint-Léonard, Michel Bissonnet.

«Montréal Symphonique sera l’occasion pour les Montréalais d’accéder, en plein air et aux quatre coins de la ville, aux grands orchestres qui font la renommée de notre métropole sur la scène de la musique classique internationale. L’organisation de ce grand concert témoigne de la mobilisation de nos artistes pour rendre un vibrant hommage à Montréal, son histoire et son avenir», a fait savoir le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux.

«Voici l’occasion idéale de célébrer l’immense talent d’ici via ce rendez-vous musical hors du commun. Montréal Symphonique sera un événement marquant de l’été pour souligner le 375e anniversaire de Montréal», a mentionné Alain Gignac, directeur général de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

Afin que les résidents du quartier puissent bénéficier de cette soirée gratuite de festivités, l’arrondissement de Saint-Léonard diffusera le spectacle à la scène culturelle du parc Wilfrid-Bastien (8255, boulevard Lacordaire), dès 21h.